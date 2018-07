Cette semaine dans l’univers de la WWE : L’évolution continue dans la division féminine

Publié aujourd'hui à 12h40

Grosse nouvelle à la WWE alors que Stephanie McMahon, accompagnée par Paul Levesque (Triple H) et son père Vince, a annoncé en grande pompe lundi dernier la présentation d'un événement spécial tout féminin dimanche le 28 octobre, le premier dans l'histoire de la WWE. Des lutteuses de Raw, SmackDown Live, NXT et de leur division du Royaume-Uni y prendront part, de même que d'anciennes lutteuses telles Trish Stratus et Lita. On a lancé qu'il y aurait 50 femmes, ce qui veut fort probablement dire qu'il y aura une bataille royale. La finale de la deuxième Classique Mae Young s'y tiendra également.

Il s'agit d'une l'évolution normale. Après toutes les premières qu'il y a eu depuis un certain temps telles que le premier Royal Rumble féminin, le premier Hell in a Cell, le premier Money in the Bank, cet événement spécial est la suite logique des choses.

Selon moi, deux autres premières attendent les amateurs dans les mois ou années à venir. La présentation d'une émission hebdomadaire entièrement féminine, comme la division du Royaume-Uni ou 205 Live. Et celle qui risque d'arriver plus tôt que tard, la première finale de WrestleMania toute féminine. J'avais prédit avant même que Ronds Rousey fasse son arrivée à la WWE, qu'elle était la seule qui pouvait accomplir cet exploit et je crois que c'est encore plus le cas. Seule son adversaire reste à déterminer. Les choix? Charlotte Flair et Stephanie McMahon.

L'humour de Sami Zayn

Dimanche soir dernier, j'ai assisté à un spectacle d'improvisation anglophone dans le cadre du festival Just for Laughs. Le lien avec la lutte? Le clou de la soirée était le Montréalais Sami Zayn, qui soigne présentement une blessure aux deux épaules. Avec son ami et promoteur de Battlewar, une promotion de lutte locale, James McGee, ils ont volé la vedette à tous ceux qui les avaient précédés. Le sujet, suggéré par un membre du public, était très simple, mais très vague à la fois: Costco. Zayn s'est alors exclamé qu'il ne connaissait rien de Costco sauf les hot-dogs à 2$. Bien croyez-le ou non, ils ont fait 15 minutes sur les hot-dogs de chez Costco! Solide performance des deux comparses, principalement de Zayn qui en était à une première expérience.

Par ailleurs, Zayn est en attente de son opération à l'épaule gauche qui va avoir lieu la semaine prochaine. Celle à l'épaule droite a été un succès selon son médecin. Il espère revenir à temps pour WrestleMania ou le lendemain de, alors que la WWE aimé se garder des surprises en réserve lors de ce week-end.

Selon HBO, le documentaire sur le Géant Ferré (Andre The Giant) sur lequel j'ai travaillé a été par sept millions de personnes et est le documentaire sportif le plus écouté de l'histoire de la station.

Matchs de la semaine

Tommaso Ciampa c. Alistair Black

Drew Gulak c. Mustafa Ali c. Hideo Itami c. TJP

Drew McIntyre et Dolph Ziggler c. Finn Balor et Seth Rollins

Vidéos de la semaine

Est-ce que vous avez fait comme Kevin Rapahël et acheté l’album d’Elias?!?

Les champions par équipe dominent toujours

Résultats rapides

Cincinnati, Ohio

Les champions par équipe L'équipe B a battu Bray Wyatt et Matt Hardy

Sasha Banks et Bayley ont défait Samantha Simon et Karen Lunde

Mickie James, acc. par Alexa Bliss a vaincu Natalya

Mojo Rawley a battu Tyler Breeze

Finn Balor a défait Drew McIntyre, acc. par Dolph Ziggler, par disqualification lorsque Ziggler est intervenu.

Seth Rollins et Finn Balor ont vaincu Dolph Ziggler et Drew McIntyre après que le directeur-général Kurt Angle ait ordonné le combat.

Ember Moon a battu Liv Morgan

Roman Reigns a défait Bobby Lashley et aura (encore) une chance au titre Universel face à Brock Lesnar à SummerSlam.

Vidéos de la semaine

Samoa Joe va affronter le champion de la WWE AJ Styles à SummerSlam

Daniel Bryan paye le prix pour avoir interrompu la soirée du Miz et de Maryse

Paige congédie James Ellsworth

Rien de va plus au sein du trio Rusev-Lana-Aiden English

Résultats rapides

Evansville, Indiana

Andrade Cien Almas, acc. par Zelina Vega a battu Rusev, acc. par Lana

Samoa Joe a défait R-Truth

Asuka a vaincu Billie Kay, acc. par Peyton Royce

Becky Lynch a battu Carmella et obtiendra un match de championnat à SummerSlam

Le New Day, acc. par Kofi Kingston a défait Sanity, acc. par Eric Young pour accéder à la finale du tournoi par équipe afin de déterminer les premiers aspirants aux titres par équipe

Vidéo de la semaine

Grosse victoire pour Drew Gulak

Résultats rapides

Evansville, Indiana

Akira Tozawa a battu Jack Gallagher

Kalisto et Lince Dorado ont défait Ryan Dillipo et Chris Robinson

Drew Gulak a vaincu Mustafa Ali, Hideo Itami et TJP pour devenir le premier aspirant au titre des mi-lourds 205 Live.

Vidéo de la semaine

Tommaso Ciampa le nouveau roi de NXT

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Adam Cole a battu Sean Maluta

Lacey Evans a défait Tenilla Price

Tommaso Ciampa a vaincu le champion NXT Alistair Black pour remporter le titre

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

