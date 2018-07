Wayne Simmonds a-t-il un avenir à Philadelphie?

Wayne Simmonds sera-t-il de retour avec les Flyers de Philadelphie après la prochaine saison?

L’ailier de 29 ans écoulera dès octobre la dernière année à son contrat de six ans et 23,85 millions $ et le directeur général Ron Hextall refuse de commenter les négociations ou s’il y a eu des pourparlers entre les deux camps concernant une nouvelle entente.

«Nous aimerions nous entendre avec ‘Simmer’. À savoir si nous pouvons le faire ou non, je n’ai pas la réponse», a dit le DG aux journalistes, mercredi.

Hextall est convaincu que la situation contractuelle du septuple marqueur de 20 buts ne sera pas une distraction dans son jeu.

«Il a du caractère et ce n’est pas quelque chose qui le perturbera, lui ni l’équipe.»

Simmonds a conclu la dernière campagne avec 24 buts et 46 points en 75 rencontres. Il avait auparavant connu des saisons de 32 et 31 buts, entre 2016 et 2017, les deux seules fois qu’il a atteint le cap de 30 filets.

Choix de deuxième tour des Flyers en 2007 (61e au total), Simmonds a inscrit 226 buts et 444 points en 762 matchs.

Par ailleurs, Hextall a déclaré que les discussions avec le défenseur suédois et joueur autonome avec compensation Robert Hagg progressent en vue d’un nouveau pacte, alors que les deux parties négocient un contrat de deux ans.

L’arrière de 6 pi 2 po a amassé neuf points en 70 parties avec l’équipe, l’an dernier. Le patineur de 23 ans vient d’écouler la dernière année à son entente de trois ans et 2,775 millions$.