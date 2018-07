Un Néerlandais décroche sa première victoire à Roberval

Quoi de mieux comme endroit que le Lac-Saint-Jean pour célébrer une première victoire sur la scène internationale? Le Néerlandais Marcel Schouten a accompli l’exploit à l’occasion de la course de 10 km en marge de la 64e Traversée internationale, jeudi, s’imposant dans une fin de course féroce.

À sa première visite à Roberval, le nageur de 26 ans a enlevé les honneurs de la cinquième tranche des Séries mondiale des marathons de 10 km en eau libre de la FINA en 1 h 56 min 10 sec. Pas de doute qu’il en conservera des souvenirs mémorables!

«La course est différente des autres parce qu’habituellement, on a un lac à plat alors qu’ici, à l’extrémité du parcours, c’est un peu plus agité et ça rend le tout amusant. Les conditions sont différentes», a lancé Schouten à sa sortie des eaux.

Les officiels ont dû départager les positions deux à quatre au photofinish après une lutte sans merci dans les derniers mètres. À peine trois dixièmes de secondes ont séparé les Brésiliens Fernando Ponte (deuxième) et Diogo Villarinho (troisième) pour compléter le podium.

«Les vingt derniers mètres, ce n’était pas de la nage, ça ressemblait plus à de la bataille! Cela dit, j’ai gagné, alors c’est très bien! C’est ma première victoire et normalement, je finis au huitième rang! Je ne suis pas bon à la fin normalement, mais là, j’ai pris ma place jusqu’à la fin», a assuré le vainqueur qui participera à l’étape de Lac-Mégantic, le 11 août.

Masse-Savard affligé

S’il nourrissait de grandes ambitions avant le début de l’épreuve, le Gatinois Nicolas Masse-Savard a finalement pris le neuvième rang dans ce qui a constitué la meilleure performance canadienne chez les hommes. Il était à sa septième participation à ce prélude à la grande traversée.

«Ç’a super bien été jusqu’à 500 m de l’arrivée où j’ai manqué de puissance pour rester dans le peloton. Cela dit, en finissant à 11 secondes du premier, c’est mon meilleur résultat par rapport à la première position, alors c’est encourageant», a débité celui qui aspire à se qualifier pour les Jeux de Tokyo en 2020 sur cette distance.

À l’instar du gagnant, le nageur québécois a fait un parallèle avec un autre sport pour décrire l’intensité qui régnait près de la plaque d’arrivée.

«C’était vraiment violent vers à la fin avec des coups de coude. C’était comme un match de boxe. Je dois travailler là-dessus pour répondre. Quand tu prends un coup, ça t’affecte et ça demande beaucoup d’énergie», a expliqué l'athlète de 23 ans.