TDF : Geraint Thomas se plaint d'un spectateur

Geraint Thomas, porteur du maillot jaune, s'est plaint jeudi d'un incident provoqué la veille par un spectateur près de l'arrivée de la 17e étape du Tour de France au col du Portet.



Une photo diffusée sur les réseaux sociaux montre le geste de ce spectateur qui tend le bras au-dessus des barrières en direction du coureur alors que Thomas sprintait jusqu'à la ligne installée en montée.



«J'ai senti un coup», a déclaré le Gallois à plusieurs journalistes au départ de la 18e étape à Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées). «J'allais assez vite et ça m'a perturbé dans ma trajectoire. C'était comme un choc. Sur le moment, je n'ai pas compris ce qui se passait. Heureusement, ça n'a pas eu de suite.»



«On est là pour faire notre course. Tout le peloton veut être en sécurité. Là, c'est un peu trop», a estimé Thomas en ajoutant que le spectateur en question devait avoir trop bu, «un imbécile».



Pour sa part, le directeur sportif de l'équipe Sky, Nicolas Portal, a insisté sur les conséquences possibles: «S'il avait chuté, s'il s'était cassé la clavicule, la course était finie. Il faut que les spectateurs essayent de réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire. Cela ne se fait pas en ville, encore moins dans une manifestation sportive.»



«C'est un grand problème", a souligné Portal. "Cela fait trois semaines que l'on est confronté à ce type de choses. C'est comme si on s'y habituait et ça ne va pas du tout.»