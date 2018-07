Seung-Hwan Oh passe officiellement aux Rockies

Les Blue Jays de Toronto ont finalement bouclé, jeudi, la transaction faisant passer le releveur Seung-Hwan Oh aux Rockies du Colorado.

En retour du Sud-Coréen, les Jays ont annoncé avoir acquis les jeunes Chad Spenberger, Forrest Wall de même qu’un joueur à être nommé plus tard ou des considérations futures.

Mercredi, Oh était assis dans l’enclos des releveurs des Blue Jays quand on lui a demandé de se présenter au bureau du directeur général Ross Atkins. Il ne restait plus qu’à déterminer contre qui il était échangé au Colorado.

Âgé de 22 ans, Spanberger était considéré comme le 24e meilleur espoir de l’organisation des Rockies. Cette saison, en 92 matchs avec les Tourists d’Asheville dans la classe A, le joueur de premier but a conservé une moyenne au bâton de ,315, obtenant 22 circuits et 75 points produits. Également âgé de 22 ans, Wall évolue comme voltigeur.

Concernant Oh, le lanceur de 36 ans affiche un dossier de 4-3 cette saison en plus d’avoir sauvegardé deux rencontres. En 47 manches de travail, il a maintenu une moyenne de points mérités de 2,68 et retiré 55 frappeurs sur des prises.