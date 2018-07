Rémi Garde déçu, mais prêt à tourner la page

Rémi Garde et ses hommes vivaient «beaucoup de déception» en raison de l’élimination de l’Impact en demi-finale du Championnat canadien. Mais l’entraîneur-chef semblait toutefois résolu à tourner la page.

Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus.

Le pilote sait que ses troupes doivent demeurer concentrées. Après tout, un autre défi les attend, samedi soir, alors qu’elles recevront l'Atlanta United FC, une superpuissance de la MLS.

Puis, Garde a cité des circonstances atténuantes dans la performance des siens lors du match retour contre les Whitecaps de Vancouver, mercredi soir.

«Vous savez, nous sommes au cœur d’une série de matchs qui éprouve les organismes. De jouer aujourd’hui en plus sur un terrain synthétique où le ballon ne circulait pas convenablement [n’a pas aidé]. Ça nuit aux deux équipes, j’en conviens. Mais ça a rendu la circulation du ballon difficile. On aime bien avoir cette fluidité en ce moment et on n’a pu l’avoir.

«Après, on a essayé de mettre l’intensité qu’on pouvait, mais je crois que l’équipe a essayé de faire le maximum. Les deux équipes étaient assez proches l’une de l’autre. Je pense qu’il faut plus avoir des regrets sur le match aller.»

Au-delà du revers subi à Vancouver, Garde croit que le Bleu-blanc-noir a raté une belle chance de se forger une avance plus solide lors du match aller. «On a eu des occasions pour avoir un avantage plus net. Ce soir, on savait que ça allait être un peu plus difficile.»

Penser au Atlanta United

L'Impact a fait appel à une formation plus jeune qu’à l’habitude en titularisant les Jeisson Vargas, Shamit Shome et Michael Petrasso. Dans un dispositif, 5-3-2, ni Ignacio Piatti, ni Alejandro Silva n’ont amorcé le match.

«L’idée était aussi de penser au gros match qui nous attend dans deux jours. Quand on joue à domicile, nous avons besoin d’avoir des joueurs frais. J’ai des joueurs qui ont beaucoup enchaîné de matchs. J’avais décidé de faire ces changements non seulement en raison de ce match-là, mais aussi par rapport au match qui nous attend.

«Voilà, l’équipe qui était alignée aurait pu gagner, sinon je ne l’aurais pas présentée.»

C’est donc un discours autant positif que réaliste qui a été offert par l’entraîneur français.

«J’ai davantage envie de les encourager, de dire que nous étions dans une bonne série, qu’on est encore dans une assez bonne série. Mais je l’ai dit depuis le début, les choses sont fragiles au football. Nous l’avons vu ce soir, nous aurions pu marquer un but et nous qualifier, ça tenait à peu de choses. Il ne faut pas tout remettre en cause, mais simplement se remettre en question quand même après une défaite.»