Quel type de buteur aiderait l'Impact?

Quel type de numéro neuf l'Impact de Montréal recherche-t-il? Un joueur qui tentera de se créer une brèche dans la défensive adverse grâce à son physique ou plutôt quelqu'un de rusé qui tentera de jouer le hors-jeu afin de se retrouver seul le plus souvent possible devant le gardien de but?

Les récents événements entourant la saga Jimmy Briand, qui ne signera finalement pas avec la formation montréalaise a donc incité l’équipe de L’Impact cette semaine à débattre sur les besoins de l’équipe à la pointe.

Une chose semble certaine, le onze montréalais se doit de poursuivre sa recherche afin de dénicher un joueur qui saura embrasser le rôle de marqueur naturel au sein de la troupe de Rémi Garde, car les performances des buteurs actuels du Bleu-blanc-noir, soient Anthony Jackson-Hamel et Matteo Mancosu, n’ont pas su répondre aux attentes fixées en début de campagne.

Notre analyste Patrice Bernier a dressé trois profils de buteurs qui pourraient aider l’Impact en vue des prochaines rencontres, voire des prochaines saisons.

À voir dans la vidéo ci-dessus.