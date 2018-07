Les Jays seraient sur le point d'échanger J.A. Happ

Les Blue Jays de Toronto auraient des discussions avancées avec les Yankees de New York pour un échange impliquant le gaucher J.A Happ, selon plusieurs sources.

Selon le journaliste du «New York Post» Joel Sherman, le joueur d’avant-champ Brandon Drury serait «la pièce-clé» qui s’amènerait dans la Ville Reine en retour de l’artilleur de 35 ans, dont le contrat viendra à échéance après la présente campagne.

Les Jays mettraient également la main sur le voltigeur de 22 ans Billy McKinney.

I hear that if the deal gets done -- and it is not in physicals yet from what I understand, so still some distance to cross -- Brandon Drury would be key piece going to #Bluejays from #Yankees for Happ. But not done yet.