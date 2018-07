GP de Hongrie : un bon résultat pour Stroll avant les vacances?

Le Québécois Lance Stroll tentera de conclure la première partie du calendrier de Formule 1 sur une bonne note à l’occasion du Grand Prix de Hongrie, avant la pause estivale.

La piste de l’Hungaroring est l’une des plus courtes et des plus lentes. Cet escale se déroule par ailleurs généralement dans des températures très élevées, offrant ainsi un défi éprouvant aux pilotes.

«C’est une course difficile, elle est très exigeante et difficile physiquement pour les pilotes, a expliqué Stroll, dans un communiqué. Ceci étant dit, c’est très plaisant de conduire sur cette piste et je suis impatient de retourner sur ce que je considère comme un grand circuit.»

Dépassements difficiles

Tout comme les autres pilotes, le Montréalais tentera d’obtenir une bonne position sur la grille de départ puisque les dépassements sont réputés difficiles en Hongrie.

«C’est un circuit de la vieille école, mais il a été resurfacé dernièrement, alors ce n’est plus comme avant. C’est également très étroit et, comme à Monaco, dépasser n’est pas facile, mais ça fait partie du défi.»

Stroll a conclu cette épreuve en 14e position l’année dernière. En trois courses en Formule 3 européenne en 2016, il a montré comme meilleur résultat une troisième place.

Quatre points au classement

Cette saison, Stroll n’a pas fait mieux qu’une huitième position en Azerbaïdjan. Il s’agit du seul résultat au sein du top 10 pour Williams. Le jeune pilote pointe ainsi au 18e échelon du classement des pilotes avec une récolte de quatre points.

Le Grand Prix s’amorcera avec les essais libres, vendredi. Les qualifications se dérouleront samedi, tandis que la course aura lieu dimanche.

Après cette course, la catégorie-reine du sport automobile profitera de quatre semaines de congé au cours desquelles tout travail d’usine est strictement interdit.