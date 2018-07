«Enfin, une première victoire» - Donald Theetge

«Je m’en vais dans l’Ouest pour gagner et, je vous le dis, la victoire est proche », a soutenu Donald Theetge avant de mettre le cap vers Saskatoon pour les cinquième et sixième manches de la série NASCAR Pinty’s disputées mercredi soir au circuit ovale de Wyant Group.

Le pilote de Boischatel a tenu promesse puisqu’il a accédé à la plus haute marche du podium dans la série canadienne, dominant le peloton au terme de la première des deux épreuves du programme double.

«J’étais tellement confiant, a expliqué Theetge en entrevue téléphonique au ’’Journal de Montréal’’. Dès mes premiers tours de roues mercredi, je savais que j’allais être dans le coup.»

Il s’était élancé de la deuxième place au départ, après avoir concédé la position de tête à Kevin Lacroix. Ce dernier n’a toutefois pu céder à la menace du vainqueur au 16e des 125 tours de la course.

«Le pire, a raconté le pilote de 51 ans, c’est que j’aurais pu aussi remporter la deuxième course [où il s’était aussi qualifié au second rang]. J’avais réussi à dépasser Cole Powell et je me lançais à la poursuite de Louis-Philippe Dumoulin en tête quand ma voiture est devenue réellement instable.

«Mais bon, je peux dire mission accomplie. Enfin, une première victoire [en 18 départs]. Elle s’est fait attendre.»

Les engagés de la série NASCAR Pinty’s se dirigent maintenant vers Edmonton, où aura lieu samedi soir la dernière des trois courses de cette tournée dans l’Ouest canadien.

Louis-Philippe Dumoulin, lui, occupait le sommet du classement des pilotes avant ces deux courses à Saskatoon, à égalité avec Andrew Ranger.

Mais une malchance est venue tout bousiller lors de la première épreuve alors qu’il occupait le second rang.

«J’ai été victime d’une crevaison lente, a indiqué le pilote de Trois-Rivières. À 30 tours de la fin, je n’ai eu d’autre choix que de rentrer au puits pour changer le pneu qui a littéralement explosé.»

S’il a dû se contenter de la 16e place, Dumoulin s’est repris quelques heures plus tard en ralliant l’arrivée au deuxième rang.

«Nous avons perdu des points précieux, mais ce n’est pas catastrophique, je suis quand même deuxième au championnat.»

Victorieux en baisser de rideau à Saskatoon, après avoir terminé deuxième quelques heures plus tôt, l’Ontarien – et recrue – Cole Powell est le nouveau meneur au championnat.

Autres Québécois

Parmi les autres Québécois inscrits à temps plein dans la série, Marc-Antoine Camirand a bien fait en terminant troisième et quatrième respectivement. Une récolte de points qui le place deuxième au classement cumulatif, ex æquo avec Dumoulin.

Pour sa part, Alex Tagliani a quitté Saskatoon avec un autre podium à sa fiche lors de la première course.

Les choses se sont moins bien passées pour Lacroix et Ranger, dont les meilleures prestations ont été une 6e et une 10e place respectivement.