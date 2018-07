Défaite de l'Impact: «beaucoup de déception»

L’Impact de Montréal n’a pas fait le poids contre les Whitecaps de Vancouver dans le match retour de cette demi-finale.

«Beaucoup de déception, on était venus avec l’intention de se qualifier. Il faut qu’on se tourne vers la Major League Soccer (MLS)», a assuré Rémi Garde.

Celui-ci avait pourtant choisi de reposer certains de ses éléments les plus importants en Ignacio Piatti et Alejandro Silva.

Il a évoqué une rotation nécessaire pour expliquer cette décision.

«On est au cœur d’une série de matchs qui éprouvent les organismes. Le synthétique faisait que le ballon ne circulait pas convenablement», a-t-il ajouté.

Des regrets

S’il y a des regrets à avoir, c’est en pensant au premier match où l’Impact avait été nettement meilleur que son adversaire et avait gâché quelques belles occasions.

«Il faut plus avoir des regrets sur le match aller où on a eu des occasions de prendre une avance plus nette», a soutenu Garde.

Son opinion était partagée par Michael Petrasso.

«Dans le premier match, on avait plus d’attaque et de jambes et on était à la maison».

«Mais ici, on n’avait besoin que d’un but pour leur rendre la tâche difficile. C’est malheureux qu’on n’ait pas pu trouver le fond du filet.»

Déception

Pourtant, l’Impact n’a pas nécessairement connu un mauvais début de match et Saphir Taïder et Matteo Mancosu ont eu le premier but de la rencontre au bout du pied sur la même séquence.

Taïder s’est fait stopper par le gardien Stefan Marinovic alors que Mancosu a été très malhabile en ne maîtrisant pas le retour.

Un but à ce moment aurait changé l’ensemble de la rencontre.

«Quand tu mènes après 16 minutes, ça aurait été un tonifiant pour nous», a convenu Garde.

L’Impact est rentré à Montréal cette nuit pour préparer son duel face à la puissance qu’est Atlanta, qui sera de passage au Stade Saputo samedi.