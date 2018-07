Jimmy Briand ne viendra finalement pas à Montréal.

Les négociations entre l’Impact et l’attaquant français ont achoppé récemment, si bien que la transaction est annulée. C’est ce que l’équipe a annoncé dans un communiqué émis jeudi après-midi.

«Briand ne se joindra pas à l’Impact tel que prévu initialement. Il n’a pas voulu signer le contrat MLS selon les termes discutés et acceptés par lui et son agent, a écrit l’Impact. Des demandes supplémentaires importantes du clan Briand à la dernière minute ont fait avorter la signature.»

Jimmy Briand a fait quelques demandes supplémentaires au dernier moment, alors qu'il ne lui restait plus qu'à prendre l'avion et signer son contrat. Ça n'a pas plu à Joey Saputo et #IMFC. Le délai de négociations fixé a expiré, et l'histoire s'est terminée dans une impasse.