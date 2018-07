Une 21e saison pour Vince Carter

Le vétéran de 41 ans, Vince Carter, a décidé de disputer une 21e saison dans la NBA en signant un contrat d’un an avec les Hawks d’Atlanta, mercredi.

C’est ce que rapporte ESPN. L’entente est d’une valeur de 2,4 millions $.

Free agent Vince Carter has agreed to a one-year deal with the Atlanta Hawks, league source tells ESPN. Hawks want Carter around its young locker room.