Tite reconduit à la tête du Brésil

Tite, à la tête de la Seleçao depuis 2016, a signé un nouveau contrat de sélectionneur du Brésil jusqu'en 2022, en dépit de son élimination en quarts de finale du Mondial-2018, a annoncé la Fédération brésilienne de football (CBF) mercredi.

«La CBF a renouvelé le contrat avec l'entraîneur Tite [...] jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2022 au Qatar», affirme la CBF dans un communiqué, faisant de celui-ci le premier sélectionneur de l'équipe nationale à être reconduit dans ses fonctions après une élimination en Coupe du monde, depuis Claudio Coutinho en 1978.

«La CBF investit dans un projet à long terme pour garantir au staff six ans et demi en charge de la Seleçao. Nous pensons que cette planification minutieuse apportera au football brésilien les résultats que nous attendons», a déclaré le directeur exécutif de la CBF, Rogério Caboclo.

«La Fédération nous a donné les conditions pour construire un environnement d'union et de professionalisme. C'est un grand défi et nous sommes heureux d'y faire face, déjà concentrés sur nos prochains matches et compétitions», a pour sa part réagi Tite, âgé de 57 ans, dans un communiqué publié sur le site internet de la CBF.

Son premier grand défi sera la Copa América 2019, qui aura lieu au Brésil. En attendant, il sera sur le banc de la Seleçao pour une série de matches amicaux, le prochain contre les Etats-Unis, le 7 septembre à East Rutherford (New Jersey).

Arrivé à la tête de l'équipe nationale en 2016, après le limogeage de Dunga, Tite a obtenu vingt victoires en 26 matches, pour quatre nuls et deux défaites.