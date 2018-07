Sherbatov peut-il rejoindre Després au camp du CH?

Publié aujourd'hui à 18h43

Mis à jouraujourd'hui à 18h52

Depuis le début de l’été, les hockeyeurs Simon Després et Eli Sherbatov ainsi que le boxeur Steven Butler s’entraînent ensemble sous les ordres du renommé préparateur physique Jarek Kulesza.

Ci-dessus, vous pouvez voir mon reportage à cet effet.

Si vous ne connaissez pas Eliezer Sherbatov, cette vidéo virale pourrait vous rafraîchir la mémoire.

Ses mains, oui. C’est ce qui saute aux yeux lorsqu’on le regarde jouer.

Né en Israël de parents russes, Sherbatov a grandi à Laval. L’ancien du Junior de Montréal (2009-2011) a toujours été une véritable fusée sur patins. Après la LHJMQ, le petit attaquant de 5 pieds 7 pouces a roulé sa bosse en France (Neuilly-sur-Marne) et au Kazakhstan (HK Astana, Beibarys Atyrau) avant de s’aligner avec le HC Slovan Bratislava dans la KHL, l’an dernier. En 35 matchs, il n’a amassé qu’un but et trois mentions d’aide, mais selon lui ses statistiques ne font pas justice à son talent. «Sherby» croit d’ailleurs être l’un des patineurs les plus rapides de la planète.

À 26 ans, il veut maintenant goûter à la LNH, au même titre que son ami d’enfance Simon Després, invité au camp d’entraînement des Canadiens. C’est d’ailleurs le défi que lui et Després s’étaient lancé lorsqu’ils ont pris la route pour la Slovaquie en 2017. Ils ont «fait la KHL» ensemble et veulent faire pareil dans la cour des grands.

Des mains, de la vitesse, un physique herculéen et des millions de visionnements sur YouTube. Eli Sherbatov a-t-il ce qu’il faut pour dégoter un essai avec le CH?

Qui sait? Vous pourriez être surpris...