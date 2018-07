Sans faire de bruit, Glen Metropolit se dit à la retraite

Glen Metropolit est prêt à entamer le prochain chapitre de sa vie professionnelle. Et ce n'est plus comme hockeyeur.

L’ancien centre des Canadiens de Montréal, qui n’a pas joué la saison dernière, a officieusement annoncé sa retraite dans un entretien avec le site The Athletic, mercredi, lui qui n'avait jamais formellement annoncé la fin de sa carrière de joueur.

«Je suis allé à Bolzano, en Italie [en 2016-2017], et j'ai joué dans la ligue autrichienne. J'étais là pendant quatre mois et je savais que c'était fini. Je ne l'avais plus, a-t-il confié au journaliste Craig Custance.

«J’étais fatigué. Et en plus, le niveau de hockey que je voulais offrir n'y était plus. Je me suis dit ‘O.K., là il est temps de chercher le prochain défi, la prochaine étape’».

Le Torontois de 44 ans, qui a même laissé son équipement en Italie avant de rentrer à son domicile de Panama City Beach, en Floride, a porté les couleurs des Canadiens de 2009 à 2010 avant de s’exiler en Europe pendant sept saisons.

Metropolit est actionnaire d’Otium, une chaîne de studios d’entraînement, avec son ex-conjointe, mais il dit vouloir se départir de ses parts.

«J’ai quelques possibilités. J’explore un peu le domaine de l’immobilier. Je cherche aussi à aider de nouveaux entrepreneurs à démarrer des projets. Je suis très impliqué là-dedans.»

Un souvenir de Montréal

Même s’il est à la retraite, il garde un souvenir de Montréal : dans un garde-robe, il a encore son sac d’équipement aux couleurs du Tricolore.

«C’est le seul [sac d'équipement de la LNH] que j’ai gardé», a-t-il assuré.

Par ailleurs, «Metro» dit participer à des tournois d’anciens avec John Scott et Marty McSorley, parmi tant d’autres, pour retrouver la camaraderie d’un vestiaire.

«C’est moi la recrue dans les tournois d’anciens maintenant!»

En 407 rencontres dans la LNH avec Washington, Tampa Bay, Atlanta, St. Louis, Boston, Philadelphie et Montréal, Metropolit a récolté 57 buts et 159 points en plus d’amasser cinq points en 30 matchs éliminatoires.

Les Canadiens l’avaient réclamé au ballottage des Flyers le 27 février 2009. Il a quitté la métropole québécoise - et le circuit Bettman - à l'issue de la campagne suivante.