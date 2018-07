Khalil Mack fait la moue aux Raiders

Les Raiders d'Oakland devront faire sans les services de leur étoile à la défense pour l'instant. Khalil Mack a décidé de faire l'impasse sur le début du camp d'entraînement, en attente d'une solution quant à sa situation contractuelle.

Mack, le joueur défensif par excellence de la NFL en 2017, a ainsi opté pour la même stratégie qu'Aaron Donald des Rams, l'élu de la dernière campagne en défense.

Selon le journaliste Ian Rapoport, les négociations ne se sont pas déroulées comme prévu jusqu'ici et les Raiders pourraient être privé du cinquième choix au total de l'encan 2014 d'ici à la résolution du litige.

