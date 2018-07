Eugenie Bouchard toujours au repos

La Québécoise Eugenie Bouchard a dû déclarer forfait en vue d’un match du circuit World Team Tennis qui devait avoir lieu, jeudi.

La Québécoise, qui fait partie de l’Empire de New York, a confirmé le tout par le biais de son compte Twitter.

I’m really sorry that I have to pull out of my World TeamTennis Match for the NY Empire on July 26th. I’ll be pushing for my teammates to win and I hope you will support the team at the BJK National Tennis Center. https://t.co/H1fWmRNvXj Go Empire!