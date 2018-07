DeMar DeRozan encore sous le choc

Se disant toujours en état de choc après avoir été échangé par les Raptors aux Spurs de San Antonio, DeMar DeRozan refuse de servir de bouc émissaire pour les insuccès de Toronto en séries éliminatoires.

Dans sa première entrevue accordée depuis cette mégatransaction qui amène Kawhi Leonard chez les Raptors, DeRozan n’a pas digéré la façon dont le président des Raptors de Toronto, Masai Ujiri, a justifié l’échange.

«Lorsqu’il dit "eux", c’est frustrant. C’est qui "eux"? Tu mets le blâme sur seulement moi et [Dwayne] Casey [l’entraîneur-chef des Raptors qui a été congédié]», a dit DeRozan à ESPN, mardi, en mentionnant que seulement lui et son ex-entraîneur ont été visés par la direction des Raptors pour une autre défaite contre les Cavaliers de Cleveland menés par LeBron James.

«En bout de ligne, j’ai tout donné ce que je pouvais pour l’équipe. Et cela a paru, cela s’est traduit par les progrès que nous avons accompli en tant qu’équipe, et moi en tant qu’individu. Donc lorsqu’il dit "leur donner une chance" et "je devais faire quelque chose"... C’est n’importe quoi pour moi.»

DeRozan estime qu’il n’a pas été traité avec le respect qu’il méritait par Ujiri, qui ne lui a donné aucun signal qu’il puisse être échangé. Le président des Raptors s’était excusé à la suite de l’échange pour son manque de communication avec son joueur étoile qui était très attaché à Toronto, la seule équipe pour laquelle il a évolué depuis son entrée dans la NBA en 2009.