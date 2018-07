Défaite des Jays; la chaîne débarque en 11e manche

Les Blue Jays avaient effacé un retard de trois points en huitième manche pour forcer la prolongation, mais les Twins du Minnesota ont inscrit six points en 11e pour se sauver avec un gain de 12-6, mercredi à Toronto.

L’égalité a été brisée après que Jake Petricka (1-1) eut atteint Max Kepler alors que tous les coussins étaient occupés. Petricka avait pourtant retiré les deux premiers frappeurs avant de remplir les sentiers.

Après avoir atteint Kepler, il a adressé quelques mots à l’officiel derrière le marbre. Son gérant John Gibbons a piqué une petite visite à l’arbitre avant de procéder à un changement de lanceur, ce qui lui a valu d’être expulsé de la rencontre.

Appelé en relève, Luis Santos n’a pas été en mesure d’éteindre le feu, il a plutôt ajouté de l’essence. Mitch Garver a produit ses quatrième et cinquième points du match à l’aide d’un double. Garver a ensuite croisé la plaque en compagnie de Kepler sur le double de Grossman. Joe Mauer en a rajouté en générant un point à l’aide d’un coup de deux buts.

Du côté des Blue Jays, Kendrys Morales, Luke Maile et Aledmys Diaz ont tous produit deux points. Lourdes Gurriel fils a frappé la balle en lieu sûr à deux reprises. Il est devenu la première recrue des Jays à réussir au moins deux coups sûrs dans huit matchs consécutifs.

Matt Belisle (1-0) a mérité la victoire lui qui a lancé les neuvième et dixième manches ne concédant que trois coups sûrs, mais ne permettant aucun point.

Le partant des Twins Ervin Santana a bien fait sur le monticule, lui qui a raté les quatre premiers mois d’activité en raison de complications survenues à la suite d’une intervention chirurgicale à son majeur de la main droite. En cinq manches de travail, l’artilleur de 35 ans a espacé sept coups sûrs et un but sur balles pour n’accorder que trois points. De plus, il a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Jeudi, les hommes de Gibbons bénéficieront d’une journée de congé avant de rendre visite aux White Sox de Chicago pour une série de trois matchs qui débutera vendredi.