Dan Hamhuis rentre au bercail

L'un des derniers défenseurs attrayants sur le marché des joueurs autonomes a trouvé preneur, mercredi.

Dan Hamhuis a paraphé une entente de deux ans d'une valeur de 2,5 millions $.

Le Canadien de 35 ans gagnera 1,5 million $ en 2018-19 et 1 M$ à la dernière année du pacte.

Repêché par les Predators au premier tour (12e au total) de l'encan de 2001, le défenseur de 6 pi 1 po et 205 livres a participé à 1 030 matchs de saison régulière avec Nashville, Vancouver (2010-16) et Dallas (2016). -18). Il revendique 59 buts et 343 points.