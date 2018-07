Coupe Rogers: Milos Raonic se dit prêt

Le Canadien Milos Raonic, qui s’est blessé à la cuisse lors du tournoi de Wimbledon, a reçu le feu vert de son équipe médicale et se dit prêt à revenir sur le terrain à l’approche de la Coupe Rogers de Toronto.

Raonic s’est confié, mercredi, à la journaliste Caroline Cameron du réseau Sportsnet.

Sat down with Milos Raonic today ahead of @rogerscup. Says he’s been cleared to play after being hampered by a thigh injury in his Wimbledon quarterfinal. pic.twitter.com/ikg7XgOKNR