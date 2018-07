Carlos Santana mène les Phillies à la victoire

Le joueur de premier but Carlos Santana a produit trois points, mercredi à Philadelphie, pour permettre aux Phillies de vaincre les Dodgers de Los Angeles par la marque de 7-3.

Rhys Hoskins, en première, et Scott Kingery, en cinquième, ont d’abord inscrit les favoris de la foule au pointage à l’aide d’un circuit en solo chacun.

Après la longue balle de Kingery, Andrew Knapp a poussé Jesmuel Valentin à la plaque à l’aide d’un double, mais le coup de grâce est venu après un but sur balles intentionnel à Hoskins et une passe gratuite à Odubel Herrera. Santana s’est ainsi présenté au bâton avec les buts remplis. Il les a vidés en frappant un triple aux dépens de Scott Alexander pour porter le pointage à 6-1.

Max Muncy a répliqué avec son 24e circuit de la saison en début de sixième, une claque bonne pour deux points, mais ce ne fut pas suffisant pour combler l’écart.

Jake Arrieta (8-6) a mérité la victoire après avoir œuvré pendant six manches. Il n’a accordé que trois points, dont deux mérités, sur cinq coups sûrs et deux buts sur balles. Il a retiré six frappeurs sur des prises. Seranthony Dominguez a obtenu son 10e sauvetage de la saison.

La défaite a été ajoutée à la fiche de Walker Buehler (4-3), qui a alloué cinq points mérités en quatre manches et deux tiers.