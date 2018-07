Canadiens : préférer tout le monde aux Bruins

Transiger, transiger, transiger. La perspective paraît toujours alléchante lorsque confrontée aux seules limites de notre imaginaire, mais n’échange pas qui veut, et encore moins sans conséquences.

Depuis son entrée en poste en mai 2012, le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, s’est fait insistant sur la difficulté à boucler des transactions dans la nouvelle réalité de la Ligue nationale de hockey (LNH). Pourtant, sa feuille de route évoque l’inverse, dans une certaine mesure.

À l’exception des Coyotes de l’Arizona (33) et de leur directeur général de la nouvelle garde, John Chayka, personne n’a plus échangé que le Canadien de Montréal depuis le mois de mai 2016. En fait, Marc Bergevin compte 24 transactions au cours de ces 26 derniers mois. Trois ententes de plus que le total cumulé par George McPhee et les Golden Knights de Vegas.

Les Jets de Winnipeg et les Islanders de New York, les pires en la matière, ne comptent que cinq transactions chacun au cours des deux dernières saisons.

Soudainement, l’homme aux transactions aussi diversifiées que ses complets n’apparaît plus aussi inactif que certains voudraient le prétendre.

Des partenaires variés

Dans un système où le plafond salarial dicte tout, l’ancien adjoint au directeur général des Blackhawks de Chicago, Stan Bowman, est tout de même parvenu à compléter 52 échanges impliquant joueurs ou choix au repêchage depuis qu’il a posé ses valises à Montréal.

Des 30 formations qui meublent le calendrier des Canadiens pendant la saison, Bergevin a transigé avec 21 d’entre elles. Le TVASports.ca s’est intéressé aux éléments qui ont changé de main la dernière fois que le CH a transigé avec chacune d'elles. Nous avons aussi jeté un oeil aux neuf laissées pour compte depuis 2012, dont les Bruins de Boston et les Sénateurs d'Ottawa que Marc Bergevin et ses prédécesseurs ignorent vraisemblablement lorsque vient le temps de procéder à une transaction.

Anaheim : 7 janvier 2016

Après des séries où il a fait, disons-le, ce qu’il peut en relève à Carey Price – blessé par Chris Kreider lors du premier match de la série contre les Rangers de New York au printemps 2014 – Dustin Tokarski ne connaît pas le développement escompté. En janvier 2016, il est échangé aux Ducks pour l’espoir suédois Max Friberg. Celui-ci, désormais âgé de 25 ans, a rejoint les rangs du Frölunda HC dans la ligue élite suédoise la saison dernière.

Arizona : 15 juin 2018

Les deux directeurs généraux qui transigent le plus depuis mai 2016 joignent leurs efforts au début de l’été. Marc Bergevin envoie son premier choix de l’encan 2013, Alex Galchenyuk, aux Coyotes en retour du fils de Tie Domi, Max, dont la première saison dans les rangs professionnels en avait impressionné plus d’un.

Boston : 21 février 2001

Le Canadien boucle rarement des échanges avec ses rivaux de la section Atlantique, encore moins avec les « Big Bad Bruins ». À l’approche de la date limite des transactions de la saison 2000-20001, André Savard met fin à un mutisme de 37 ans en faisant l’acquisition du défenseur Patrick Traverse. En retour, le Tricolore cède Eric Weinrich. Avant ça? Montréal avait mis la main sur Orval Tessier contre un montant d’argent non défini. À l’époque, seulement 6 équipes formaient la Ligue nationale... c’était en 1964.

Buffalo : 4 octobre 2017

Le Canadien aura la main heureuse en faisant l’acquisition de Nicolas Deslauriers en retour de Zach Redmond avant le début de la saison 2017-2018. Après un passage de 14 rencontres dans la Ligue américaine, l’attaquant québécois est rappelé. Il inscrira 10 buts en l’espace de 58 rencontres, en plus d’obtenir des minutes de jeu sur le premier trio de la formation de Claude Julien! Précédemment, Nathan Beaulieu avait également été échangé (17 juin 2017).

Calgary : 12 janvier 2012

Pierre Gauthier fait taire le héros des séries du printemps 2010, Michael Cammalleri, qui s’était fait critique de l’organisation dans les jours précédents son échange. Il sera finalement renvoyé aux Flames entre la deuxième et la troisième période d’un match contre les Bruins de Boston.

Accompagné du gardien finlandais Karri Ramo, Cammalleri permettra aux Canadiens de mettre la main sur les attaquants Rene Bourque et Patrick Holland ainsi qu’un choix de 2e ronde en 2013, avec lequel son successeur Marc Bergevin appellera le Québécois Zachary Fucale au 36e échelon. Bourque, l’élément le plus important de la transaction acquis par le CH, ne pourra combler les attentes placées en lieu en raison de multiples blessures, notamment.

Crédit photo : Agence QMI

Caroline : 21 février 2017

Toutes les transactions de Bergevin et de ses prédécesseurs n’ont pas défrayé les manchettes. En février 2017, Philip Samuelsson passe aux Hurricanes en retour de Keegan Lowe. Le fils de la légende des Oilers Kevin Lowe ne jouera que 22 rencontres avec la filiale du CH dans la Ligue américaine avant de signer un contrat avec l’équipe de son père.

Chicago : 4 octobre 2017

Andreas Martinsen n’aura fait que passer à Montréal. Après neuf matchs disputés dans l’uniforme tricolore, il est envoyé aux Blackhawks en retour de Kyle Baun, qui sera échangé aux Maple Leafs quelques mois plus tard en compagnie de Tomas Plekanec.

Chicago fait assurément partie des partenaires de danse fréquents de Marc Bergevin. Depuis qu’il a quitté l’organisation de la Ville des vents, Andrew Shaw et Phillip Danault se sont aussi amenés à Montréal.

Colorado : 1er mars 2017

À la date limite des transactions, Sven Andrighetto, un produit de l’organisation des Canadiens, est catapulté au Colorado en retour du Norvégien Andreas Martinsen. À son arrivée, le Suisse inscrira 16 points en 19 matchs. La saison dernière a été plus difficile pour le natif de Zurich, il s’est contenté de 22 points en 50 parties.

Columbus: 7 juillet 2011

Autre transaction mineure qui meuble le tableau : Pierre Gauthier obtient le costaud Mike Blunden en retour de Ryan Russell, le frère de Kris des Oilers d’Edmonton.

Dallas : 27 février 2017

Dans l’espoir de solidifier sa brigade défensive, Marc Bergevin acquiert Jordie Benn des Stars en retour de Greg Pateryn et d’un choix de 4e tour en 2017. Après une saison et demie au Texas, Pateryn signera à l’ouverture du marché des joueurs autonomes une entente de 3 saisons d’une valeur de 6,75 millions $ avec le Wild du Minnesota. Jordie, le frère de Jamie Benn, est toujours membre des Canadiens.

Detroit : 1er mars 2017

Après Dwight King (Los Angeles) et Andreas Martinsen (Colorado), Marc Bergevin continue d’ajouter à la profondeur de ses trios à l’avant. Cette fois, c’est Steve Ott qui s’amène en provenance de Detroit pour un choix de 6e ronde en 2018. Il ne jouera que 11 matchs en saison régulière et 6 en séries éliminatoires avant d’annoncer sa retraite et de se joindre au personnel d’entraineurs des Blues de St. Louis.

Edmonton : 4 janvier 2018

Le vétéran gardien Al Montoya est envoyé aux Oilers en retour d’un choix conditionnel de 4e tour en 2018. Cette 102e sélection sera ensuite envoyée aux Sharks de San Jose en retour du 123e choix au total, Jack Gorniak, ainsi qu’un choix de 5e tour en 2019.

Floride : 8 octobre 2016

Le Québécois Jonathan Racine s’amène à Montréal en retour de Tim Bozon. Le défenseur sera ensuite envoyé au Lightning en retour du Russe Nikita Nesterov. Bozon, lui, est depuis retourné en Suisse.

Los Angeles : 23 novembre 2017

Le Canadien échange Torrey Mitchell aux Kings en retour d’un choix conditionnel de 5e tour en 2018. La transaction s’avérera payante... Trevor Timmins récupérera un choix de 4e tour au final, et choisira Allan McShane au 97e échelon.

Minnesota : 26 février 2018

Marc Bergevin acquiert Mike Reilly, qui s’avérera fort utile sur le flanc gauche en fin de saison, en retour d’un choix de 5e ronde en 2019. Ses 8 points en 19 parties laissent présager qu’il pourrait faire partie du Top 6 du CH en 2018-2019.

Nashville : 29 juin 2016

Crédit photo : JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Bergevin n’a pas eu que pour habitude de compléter des transactions mineures depuis qu’il a rejoint les Canadiens. En juin 2016, il boucle la plus importante transaction de l’histoire de l’organisation depuis celle qui a envoyé Patrick Roy au Colorado : P.K. Subban, le favori des partisans, est envoyé au Tennessee en retour du capitaine des Predators, Shea Weber.

New Jersey : 29 février 2016

Il y a deux ans, le Canadien faisait l’acquisition de Stefan Matteau en retour de Devante Smith-Pelly. Après une saison et demie avec les Devils, l’ancien choix des Ducks contribuera largement à la conquête de la Coupe Stanley des Capitals de Washington en inscrivant sept buts lors de la danse printanière.

New York (Islanders) : 5 mars 2014

En mars 2014, Marc Bergevin joue le grand coup en complétant la plus importante transaction depuis son entrée en poste. Il s’accole les services de Thomas Vanek, joueur autonome à en devenir, en retour de l’espoir Sebastian Collberg et d’un choix de deuxième tour en 2014. Les Islanders échangeront le choix pour s’avancer au repêchage et opter pour Joshua Ho-Sang au premier tour (28e au total). Vanek, lui, profitera de ses bonnes séries avec le CH pour se mériter un imposant contrat avec le Wild du Minnesota.

New York (Rangers) : 30 novembre 2017

Le CH acquiert Adam Cracknell en retour de Peter Holland. Une transaction tout à fait mineure. Cracknell ne disputera aucun match dans l’uniforme tricolore, mais produira 48 points en 54 matchs avec le Rocket de Laval.

Ottawa : 24 juin 2001

Cela fait 17 ans que le Canadien a transigé pour la dernière fois avec les Sénateurs. Un peu comme les Bruins, les rivaux de section n’ont pas la faveur de l’organisation montréalaise.

À l’époque, André Savard avait mis la main sur Andreas Dackell en retour d’un choix de 8e ronde au repêchage qui se tenait la journée même. Avec la sélection, Ottawa optera finalement pour Neil Petruic au 235e échelon.

La transaction précédente était survenue avec les anciens Sénateurs qui avaient mis fin à leurs activités en 1934. Une seule transaction est donc survenue entre ces deux équipes dans l’époque moderne de la LNH.

Philadelphie : 24 juin 2006

Ce n’est rien de moins qu’un échange de choix lors du repêchage qui lie Flyers et Canadiens. En 2006, Bob Gainey s’avance lors de l’encan pour appeler Ryan White au 66e rang. Celui-ci disputera cinq saisons dans l’uniforme tricolore avant de profiter de son autonomie complète pour s’entendre avec... les Flyers en 2014.

Précédemment, en 2003, le Bleu-Blanc-Rouge avait envoyé Éric Chouinard à Philadelphie en retour d’un choix de deuxième tour. La sélection se révélera être nul autre que Maxim Lapierre. Pas mal.

Pittsburgh : 5 janvier 2009

La dernière transaction bouclée avec les Penguins revient à Bob Gainey. En 2009, il avait fait l’acquisition de T.J. Kemp contre un choix conditionnel de septième tour. Kemp jouera 45 matchs avec les Bulldogs d’Hamilton avant de faire ses bagages pour l’Europe.

San Jose : 25 février 2007

Le vétéran Craig Rivet prend la route de San Jose accompagné d’un choix de 5e tour en 2008. En retour, le Canadien réalise un véritable vol. Non seulement fait-il l’acquisition de Josh Gorges qui s’avèrera fort utile à la ligne bleue, mais il obtient également un choix de première ronde en 2007 (22e) avec lequel Trevor Timmins appellera Max Pacioretty.

Bien qu’il ait un pied dans la porte de sortie, l’Américain pourra tout de même se targuer d’avoir été nommé capitaine de l’une des plus prestigieuses organisations du sport professionnel, en plus d’inscrire cinq saisons de plus de 30 buts.

Crédit photo : AFP

St. Louis : 17 juin 2010

Au terme d’un printemps excitant, Pierre Gauthier met fin au suspense concernant le débat entourant Carey Price et le héros des séries éliminatoires du printemps, Jaroslav Halak. Le cerbère slovaque fait ses bagages pour St. Louis alors que s’amène dans le sens inverse un espoir de premier tour du nom de Lars Eller. Ian Schultz faisait aussi partie de la transaction.

Tampa Bay : 15 juin 2017

D’une transaction d’importance à une autre. Le nom de Mikhail Sergachev évoque possiblement de mauvais souvenirs pour les amateurs du Canadien, considérant les éprouvants moments vécus par la brigade défensive du Tricolore en 2017-2018. Qu’à cela ne tienne, Bergevin a tout de même fait l’acquisition de Jonathan Drouin.

Toronto : 25 février 2018

Tomas Plekanec a brièvement endossé l’uniforme des Maple Leafs, mais il a tout de même marqué une rare transaction entre les deux équipes.

En compagnie de Kyle Baun, le Tchèque rapporte deux espoirs à l’organisation montréalaise (Rinat Valiev, Kerby Rychel) ainsi qu’un choix de deuxième ronde en 2018, lequel permettra au Tricolore de mettre la main sur Jacob Olofsson.

Vancouver : 1er juillet 2015

L’un des meilleurs éléments du vestiaire du Canadien, Brandon Prust, est envoyé aux Canucks dès l’ouverture du marché des joueurs autonomes. En retour, Montréal met la main sur Zack Kassian ainsi qu’un choix de 5e ronde en 2016. Kassian sera échangé quelques mois plus tard contre Ben Scrivens des Oilers...

Vegas : 17 juin 2017

Les Golden Knights fraichement arrivés dans la Ligue nationale, Marc Bergevin n’aura pas attendu avant de transiger avec son nouvel acolyte, George McPhee. Un choix de 5e ronde en 2019 suffira à acquérir David Schlemko.

Washington : 21 février 2018

En route vers la première Coupe Stanley de leur histoire, les Capitals ont acquis une dose de profondeur en envoyant un choix de 5e ronde en 2019 aux Canadiens en retour du défenseur Jakub Jerabek. Précédemment, Lars Eller passait aux Caps contre deux choix de deuxième tour dont l’un servira à sélectionner Joni Ikonen en 2017.

Winnipeg : 26 février 2018

Le Canadien envoie Joe Morrow aux Jets en retour d’un choix de quatrième ronde en 2018. Plutôt que de sélectionner au repêchage du mois de juin dernier, le Canadien troquera pour le choix de 4e tour des Flames en 2019.