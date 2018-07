Alphonso Davies est aux anges

Le jeune phénomène canadien Alphonso Davies n'est pas peu fier de son transfert au Bayern Munich, l'un des plus prestigieux clubs de soccer de la planète.

L'athlète de 17 ans natif du Ghana, élevé à Edmonton puis développé dans l'organisation des Whitecaps de Vancouver salive déjà à l'idée d'apprendre aux côtés de certains des plus grands joueurs du monde dans la capitale de la Bavière, en Allemagne.

«Ils ont de grands noms, mais je ne demande qu'à apprendre. Je veux écouter tout ce qu'ils auront à me partager dans l'espoir qu'un jour j'atteigne leur niveau et fasse partie des meilleurs au monde», rêvasse Davies qui a connu des débuts fracassants avec l'équipe canadienne en juillet 2017, peu de temps après qu'il eut reçu la citoyenneté.

«C'est une opportunité incroyable», précise la nouvelle pépite de 22 millions $ US de la formation allemande, gagnante de cinq titres de la Ligue des champions. «Leur plan à mon égard, pour le reste de cette saison, m'a ouvert les yeux. Ils me l'ont expliqué adéquatement et j'ai l'impression que je pourrai réellement évoluer dans les rangs du club», ajoute celui qui était aussi convoité par certaines des plus importantes formations anglaises à un moment dont Chelsea.

Davies, qui a fait ses débuts avec la première équipe des Whitecaps à l'âge de 15 ans, demeure reconnaissant de son passage dans l'Ouest canadien et se dit heureux de pouvoir terminer la saison en Major League Soccer (MLS).

«D'ici à la fin de la saison, mon but est d'aider l'équipe à gagner ses matchs. Nous avons d'excellents joueurs. En ce moment, nous ne paraissons très bien mais toutes les équipes connaissent des hauts et des bas. Je crois que nous avons une chance de prendre part aux séries éliminatoires, c'est notre but et peut-être pourrions nous tout gagner!», développe l'attaquant dont le contrat avec le Bayern Munich s'étend jusqu'en 2023.

Davies, dont les parents ont immigré au Canada pour fuir la guerre au Liberia, ne conserve que de bons souvenirs de son passage dans les différents niveaux du soccer nord-américain.

«Je suis très heureux aujourd'hui. Ma mère m'a permis de quitter la maison pour poursuivre mon développement à Vancouver. Cette fois, je vois le sourire sur son visage et ça en amène un sur le mien», explique le jeune homme qui a grandi à Edmonton.

«Ce moment auquel j'ai apposé ma signature au bas du contrat avec le Bayern, je m'en souviendrai toute ma vie. Considérant tout ce que mes parents ont dû sacrifier, je ne peux qu'être heureux mais je dois garder les pieds sur terre parce qu'il en faut beaucoup pour réussir mais si peu pour échouer», relativise l'attaquant qui n'aura pas 18 ans avant novembre prochain.

Voyez les premières réactions de la nouvelle pépite du Bayern Munich dans la vidéo ci-haut.