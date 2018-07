Alejandro Silva est devenu essentiel à l'Impact

Il peut être tentant de jeter l’éponge rapidement quand un joueur ne répond pas aux attentes, mais Alejandro Silva est en train de prouver que ça peut être une très grosse erreur.

Certains allaient même jusqu’à dire qu’il était d’une certaine façon la version droite d’Ignacio Piatti, qui fait tous ses tours de magie dans le couloir gauche.

Mais Silva a mis du temps à s’adapter au style de jeu plus direct de la MLS, lui qui était habitué à avoir plus de temps pour s’exécuter en Argentine.

Bon travail

La déception a donc été vive quand on a constaté qu’il jouait de façon hésitante, que ses passes étaient souvent approximatives ou manquaient de tonus. Mais la crème n’allait pas tarder à remonter à la surface.

Silva n’a fourni que deux passes à ses 13 premiers matchs, et plusieurs étaient prêts à démissionner.

Les choses ont changé le 23 juin quand l’Impact a croisé Orlando deux fois en l’espace d’une semaine. Il a amassé une passe dans le premier match et Piatti a décidé de lui laisser tirer un penalty dans le second, lui permettant de marquer son premier but dans la MLS.

Depuis ce match, Silva a récolté un but et cinq passes en six sorties et n’a été blanchi qu’une seule fois, dans une défaite de 3 à 0 contre le New York City FC.

«Il a toujours très bien travaillé à l’entraînement, il avait envie de s’imposer. Ça n’a pas été évident au début, mais c’est pareil pour tous les joueurs qui arrivent dans un nouveau contexte», a analysé Rémi Garde.

Sorti de sa coquille

L’entraîneur-chef de l’Impact n’a jamais douté que Silva allait sortir de sa coquille.

Il a surtout rappelé que le joueur de 28 ans n’a pas été mis dans les meilleures conditions pour réussir lors de ses premiers matchs.

«Le fait qu’il travaille bien à l’entraînement m’a toujours laissé espérer qu’il allait produire autre chose que ses derniers matchs où, en plus, je l’ai fait jouer au milieu de terrain parce qu’il y avait des manques dans l’équipe et je n’avais pas trop de solutions.

Il m’avait dit qu’il pouvait jouer là, mais ce n’était pas un poste vraiment fait pour lui.»

Responsable défensivement

Depuis que Silva a débloqué, l’Impact présente une fiche de 4-1-1, et ce n’est pas un hasard.

«Il a une énorme importance. Dans les derniers matchs, l’apport d’Alejandro est considérable», a insisté Garde.

L’essor de Silva fait en sorte que l’Impact propose une attaque beaucoup plus variée avec Piatti, qui est toujours aussi dangereux et qui a plus de liberté. De plus, il est très responsable défensivement et récupère beaucoup de ballons.

«Silva est génial. Son jeu des deux côtés du ballon a eu un impact certain sur nos succès des dernières semaines», a constaté Chris Duvall.