Vladimir, le dernier grand des Expos

Publié aujourd'hui à 13h04

Mis à jouraujourd'hui à 13h16

Les différents Temples de la renommée sont réservés pour ceux ou celles qui ont marqué l’histoire de leur sport respectif. Les Expos ont vu le jour au mois d’avril 1969 à New York lorsqu’ils ont disputé le premier match de leur histoire. Plusieurs joueurs ont porté l’uniforme de la formation montréalaise depuis cette journée historique.

Être élu au Temple de la renommée ne fait pas partie des priorités des jeunes athlètes lorsqu’ils amorcent leur carrière. L’athlète pense à cette possibilité à la fin de sa carrière en analysant son impact sur sa discipline sportive.

J’ai eu le plaisir de suivre le cheminement de quatre joueurs qui ont amorcé leur carrière professionnelle avec les Expos et qui ont été élus au Temple de renommée du baseball : Gary Carter, choix de troisième tour, André Dawson, choix de 11e tour, Tim Raines, choix de cinquième tour, et Vladimir Guerrero, signé à titre de joueur non recruté.

Les quatre joueurs ont quelque chose en commun. Aucun choix de premier tour. Leur talent a été développé au sein du réseau des filiales des Expos. Lorsque j’assiste à un match des Capitals à Québec, je ne peux pas m’empêcher de visionner dans ma tête Gary Carter et André Dawson à l’époque où ils évoluaient pour la formation de la capitale provinciale.

L’arrivée de Tim Raines avec les Expos a bien illustré sa carrière. En 1979, malgré le fait qu’il ne s’est jamais présenté au bâton, il a volé deux buts et marqué trois points en six présences à titre de coureur suppléant.

Le dernier et non le moindre, Vladimir Guerrero met fin à cette grande histoire des Expos parfois houleuse, mais remplie d’amour. Mon plus beau souvenir de Vladimir ne s’est pas passé à Montréal, mais plutôt en République dominicaine dans les ligues d’hiver. J’avais toujours un interprète avec moi, qui, par pur hasard, était mon caddie de golf lorsque j’allais voir Vlad à l’œuvre. Nous discutions de baseball et de sa vie dans son pays natal. Il était jeune, talentueux et surtout imprévisible sur un terrain de balle.

Est-il le meilleur joueur de l’histoire des Expos? Sans aucun doute, à son époque!

Dimanche, j’aurai un pincement au cœur qui me fera mal. Trois mousquetaires portent la casquette des Expos au Temple de la renommée... sauf le quatrième!