Une 21e saison à Dallas pour Dirk Nowitzki

L'Allemand Dirk Nowitzki, qui a fêté ses 40 ans en juin, a prolongé pour une 21e saison son contrat avec les Mavericks de Dallas, devenant le premier joueur de NBA à enchaîner autant de saisons avec une même équipe, a annoncé lundi la franchise texane.

Seul joueur non-Américain dans l'histoire de la NBA à avoir marqué plus de 30 000 points, Nowitzki va donc dépasser Kobe Bryant qui a enchaîné 20 saisons avec les Lakers de Los Angeles (1996-2016).

Aucun détail n'a été révélé quant aux conditions du nouveau contrat de l'Allemand.

Il avait été repêché neuvième en 1998 par les Bucks de Milwaukee, mais avait rejoint immédiatement les Mavericks dans le cadre d'un échange entre les deux franchises.

Élu joueur le plus utile lors de la saison 2006-2007, il a également été le joueur le plus utile lors des séries éliminatoires 2011 et a été retenu 13 fois pour le match des étoiles.