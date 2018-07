Transferts : cinq «partenaires de danse» en MLS pour l’Impact

La période des transferts bat son plein dans la MLS et l’Impact de Montréal a déjà commencé son magasinage en obtenant les services de l’attaquant français Jimmy Briand.

L’ancien de l’En Avant de Guingamp sera fort probablement une très belle prise pour l’Impact, qui a diablement besoin de renfort au-devant de son attaque.

Cela dit, l’équipe ferait mieux de poursuivre ses emplettes. Si sa défense se porte bien tant qu’elle évite les blessures, il est clair que le club pourrait ajouter un milieu de terrain d’expérience et de bon calibre. Parce qu’après Samuel Piette et Saphir Taïder, on ne retrouve que des jeunes en Ken Krolicki, Shamit Shome, Louis Béland-Goyette, Jeisson Vargas et le récemment promu Mathieu Choinière.

Ces jeunots ont d’indéniables qualités et ils peuvent certainement apporter leur pierre à l’édifice, mais la deuxième moitié de saison est bien amorcée et l’Impact est au cœur de la lutte pour une place en éliminatoires. Un joueur aguerri, habitué à ces périodes où les choses se corsent, serait sans doute bienvenu au sein de l’effectif.

Dans cette quête, l’Impact se retrouve devant un défi additionnel : celui des «places internationales» pour les joueurs qui ne viennent pas de l’Amérique du Nord (en gros). En ce moment, l’Impact en a neuf et elles sont toutes utilisées. Il n’y en a d’ailleurs aucune de disponible, dans l’immédiat, pour Briand. C’est tout un problème.

C’est donc dire qu’Adam Braz, Rémi Garde et le reste de l’état-major du club doivent soit se départir d’un ou plusieurs joueurs occupant une place internationale, ou encore obtenir une autre place par le biais d’une transaction avec une équipe de la MLS.

Aussi, la formation montréalaise, pour éviter davantage de problèmes avec ces places internationales, pourrait renforcer son milieu en obtenant les services d’un joueur nord-américain évoluant déjà en MLS.

En gros, l’Impact devra probablement transiger avec d’autres équipes de la ligue pour atteindre ses objectifs estivaux en termes de bonification de son effectif.

Voici donc cinq équipes de la MLS qui ont peut-être ce dont l’Impact a besoin :

Les Earthquakes de San Jose

Les ‘Quakes jouent de l’autre côté du continent et ils connaissent une saison parfaitement misérable. Il y a fort à parier qu’ils seront prêts à discuter avec quiconque dans la MLS.

Ils disposent actuellement d’une place de joueur international disponible.

S’ils ne sont pas intéressés à la laisser aller, peut-être voudront-ils négocier au sujet du milieu de terrain Anibal Godoy. Le Panaméen de 28 ans a représenté son pays à la dernière Coupe du monde, mais n’occupe pas de place internationale en MLS après avoir obtenu sa «green card» plus tôt cette année. Godoy, après un incident survenu lors d’un match au Stade Saputo plus tôt ce mois-ci, n’est peut-être pas tellement dans les bonnes grâces de son entraîneur. Milieu à vocation plus défensive, Godoy récupère beaucoup de ballons, mais est aussi un bon passeur. Il commande cependant un salaire de 425 000 $.

Les Whitecaps de Vancouver

Les ‘Caps possèdent aussi une place de joueur international disponible. Ce qui devient intéressant, c’est qu’ils pourraient également avoir besoin de renfort en défense.

L’Impact pourrait soit procéder à une transaction pour obtenir cette place, ou encore, offrir le défenseur Victor Cabrera aux Whitecaps pour s’en libérer une.

Ce qui rend les Whitecaps encore plus attrayants est le fait qu’ils ont une bonne profondeur en milieu de terrain : peut-être seraient-ils prêts à laisser partir un joueur évoluant à ce poste.

Est-ce que le Canadien Russell Teibert serait disponible?

À 25 ans, Teibert a 125 matchs en MLS sous la ceinture, et plusieurs autres en Championnat canadien. «Produit» de l’académie des Whitecaps, il a aussi représenté son pays à quelques reprises, ce qui signifie qu’il connaît certains joueurs de l’Impact comme Samuel Piette, Michael Petrasso ou encore Anthony Jackson-Hamel.

Étant donné la richesse de l’équipe en milieu de terrain, Teibert, un joueur pourtant polyvalent, n’obtient pas autant de minutes qu’il le voudrait. Il y aurait peut-être moyen de discuter à son sujet... et son salaire de 140 000 $ n’est pas particulièrement effrayant.

Le Los Angeles FC

Le LAFC, un club d'expansion, compte sur un effectif encore assez mince, notamment en défense. L’Impact pourrait peut-être les aider, d’autant plus qu’il compte dans ses rangs un ancien partenaire du capitaine Laurent Ciman en défense centrale...

Los Angeles a également une place internationale encore libre.

Sinon, il y a le milieu de terrain canadien Mark Anthony Kaye, un jeune homme de Toronto qui a déjà représenté son pays, qui fait saliver certains partisans. Mais... Kaye obtient beaucoup de temps de jeu sous les ordres de Bob Bradley et offre de bonnes performances. Pas certain que le LAFC serait prêt à l’échanger.

Les Timbers de Portland

Malheureusement pour l’Impact, Portland n’a aucune place de joueur international disponible.

Toutefois, les Timbers ont David Guzman. Le Costaricain de 28 ans, qui a porté les couleurs de son pays lors de la dernière Coupe du monde, est en manque de temps de jeu à Portland en raison, notamment, de l’émergence d’autres joueurs et d’une blessure qui l’a ralenti en début de saison.

Guzman a, lui aussi, obtenu sa «green card». Son salaire de 220 000$ n’est pas effarant et bien qu’il évolue surtout devant la défense, il a tout de même cumulé un but et six passes décisives la saison dernière.

L’Orlando City SC

Les «Lions» connaissent une saison plutôt compliquée jusqu’ici. Après une longue séquence de défaites, ils ont procédé à un changement d’entraîneur au début du mois et malgré une victoire récente, leur forme est toujours incertaine.

L’équipe ne possède pas de place de joueur international à échanger, par contre, la rumeur veut qu’elle soit prête à laisser aller Justin Meram, un milieu offensif talentueux, mais en grande difficulté depuis son arrivée avec le club durant la saison morte.

Meram, né aux États-Unis, coûterait cher. Autant pour l’obtenir qu’au point de vue salarial (550 000$). Mais si le joueur de 29 ans, auteur de 13 buts et sept passes décisives l’an dernier à Columbus, retrouve sa touche près des filets, il dynamitera l’offensive de son nouveau club.

Sinon, l’Impact peut regarder du côté de l’Américain Dillon Powers. À 27 ans, Powers a disputé quatre saisons complètes au Colorado et était autrefois considéré comme un milieu de terrain prometteur. Échangé à Orlando la saison dernière, il a vu son niveau baisser et son temps de jeu aussi. Pourrait-il relancer sa carrière dans un nouvel environnement?

Mentions honorables :

Pour l’instant, le New York City FC compte deux places de joueur international disponibles. C’est la même chose pour le Toronto FC, mais on les voit mal dépanner l’Impact...

Le départ récent de l’attaquant Alfredo Ortuno libère une place de joueur international chez le Real Salt Lake. Le Sporting de Kansas City en possède une aussi.

C’est la même chose pour le Crew de Columbus et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, mais voudront-ils aider un rival direct au classement?