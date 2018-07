Tour de France: un cycliste se paie toute une frayeur

Alors qu'il occupait la position de tête de la 16e étape du Tour de France, Philippe Gilbert s'est payé toute une frayeur.

Avec 59 kilomètres à faire avant l'arrivée à Bagnères-de-Luchons, le cycliste belge a été propulsé au dessus d'un muret de pierres après avoir mal calculé la vitesse à laquelle il devait prendre un virage.

Heureusement, le cycliste de 36 ans s'en est sorti indemne et il a repris sa course quelques instants plus tard.

We've all been very scared, but @PhilippeGilbert is ok and will go back on the bike. ��

Après une grosse frayeur, @PhilippeGilbert semble aller bien et va repartir. ��#TDF2018 pic.twitter.com/Xtrjyw3QSf