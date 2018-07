Roberto Osuna poursuivra son retour dans le AAA

Les Blue Jays de Toronto ont assigné le releveur Roberto Osuna à leur club-école de Buffalo, au niveau AAA, mardi.

L’artilleur est présentement dans le processus de réhabilitation du baseball majeur après avoir été suspendu pour 75 parties pour avoir violé la politique de violence domestique de la Ligue.

L’athlète de 23 ans a été arrêté et accusé d’avoir agressé une femme le 8 mai dernier et reviendra en cour le 1er août. Osuna est devenu éligible à un retour dans les mineures le 14 juillet et a depuis lancé une manche avec les Blue Jays de Dunedin (A). Il n’avait accordé aucun coup sûr.

Le lanceur pourra revenir dans le baseball majeur le 5 août. En 15 apparitions sur la butte en 2018, Osuna a obtenu neuf sauvetages et maintenu une moyenne de points mérités de 2,93.