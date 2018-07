Masahiro Tanaka domine les frappeurs des Rays

Le lanceur des Yankees de New York Masahiro Tanaka a mystifié les cogneurs des Rays de Tampa Bay et son équipe l'a emporté 4-0, mardi, à St. Petersburg.

Tanaka (8-2), qui n’a pas quitté la butte de la rencontre, n’a permis que trois coups sûrs et un but sur balles. Il a également passé neuf frappeurs dans la mitaine.

Il s’agit du troisième blanchissage de la carrière de l’artilleur japonais.

Sur le plan offensif, le receveur Austin Romine a produit la moitié des points de son équipe. Il a d’abord permis à Tyler Wade de marquer sur un roulant en cinquième et il a ensuite frappé un ballon-sacrifice qui a poussé Miguel Andujar au marbre.

La défaite a été ajoutée à la fiche de Yonny Chirinos (0-2) qui a lancé pendant six manches et deux tiers, permettant l’ensemble des points de ses adversaires sur six coups sûrs et retirant six frappeurs sur des prises.