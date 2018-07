L'identité du quart partant demeure un mystère chez les Alouettes

L’entraîneur-chef des Alouettes de Montréal, Mike Sherman, n’a pas voulu affirmer qui sera le quart-arrière partant en vue du prochain match contre les Eskimos d’Edmonton.

«Tous les quarts auront une chance de jouer, nous verrons ce qui arrivera le jour de la rencontre», a expliqué Sherman lors de la séance d’entraînement de l’équipe, mardi.

Alors que la formation montréalaise avait laissé sous-entendre que la nouvelle acquisition des Moineaux, l'ancien quart de la NFL Johnny Manziel, allait participer à la rencontre tant attendue au stade Percival-Molson, c’est plutôt Vernon Adams Jr. qui a été utilisé dans l’équipe partante, lui qui a participé à la majorité des répétitions de l’équipe.

Même que la Ligue canadienne de football a affirmé que «Johnny Football» ne participera pas à la rencontre de jeudi, mais pourrait toutefois participer à la prochaine joute, alors qu'il pourra affronter immédiatement son ancienne équipe, les Tiger-Cats de Hamilton.

��BREAKING NEWS��



According to @olearychris, @JManziel2 will not start this Thursday vs #Esks; will see the field.



FOR MORE��https://t.co/rUyQaCBuTu #CFL pic.twitter.com/MxrukNNVAP