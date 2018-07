Les Marlins assomment les Braves avec la longue balle

J.T. Realmuto et Starlin Castro ont produit sept des neuf points des Marlins, mardi après-midi à Miami, où la formation floridienne l’a emporté 9-3 face aux Braves d’Atlanta.

Si la longue balle a fait mal aux Marlins à leurs deux derniers matchs, il en fut autrement cette fois-ci, au Marlins Park. Realmuto a donné le ton dès la manche initiale en claquant un circuit de deux points au champ centre. Brian Anderson l’a précédé au marbre.

Castro a lui aussi étiré les bras dans la victoire. Le joueur de deuxième but des Marlins a expédié la balle de l’autre côté de la clôture en cinquième manche, alors que Realmuto et Justin Bour étaient sur les sentiers.

Lundi, lors du premier affrontement de cette série de deux, les Braves avaient marqué trois points à l’aide des circuits de Freddie Freeman et de Dansby Swanson dans une victoire de 12-1.

La veille, les Marlins s’étaient inclinés 6-4 face aux Rays de Tampa Bay à la suite du grand chelem de Daniel Robertson en neuvième manche.

Realmuto fait la différence

En plus de claquer son 13e circuit de la saison mardi, Realmuto a produit deux autres points. En troisième manche, il a poussé Anderson au marbre à l’aide d’un ballon-sacrifice. Le receveur des Marlins a ensuite permis au lanceur Wei-Yin Chen de marquer sur un roulant.

Anderson et Bour ont généré les autres points de l’équipe locale avec des simples.

Du côté des Braves, Charlie Culberson a frappé un double productif en cinquième manche. Johan Camargo a quant à lui claqué un circuit en solo en deuxième.

Chen (3-7) a obtenu la victoire. En six manches au monticule, le partant des Marlins a alloué trois points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles, en plus de retirer quatre frappeurs sur des prises.

Julio Teheran (7-7) a encaissé le revers après avoir accordé neuf points, dont sept mérités, en quatre manches et un tiers.

Les Marlins profiteront d’une journée de congé avant d’entreprendre une série de quatre matchs face aux Nationals de Washington.