LCF: le Rouge et Noir à l’honneur

Le Rouge et Noir d’Ottawa est bien représenté dans les honneurs hebdomadaires de la Ligue canadienne de football (LCF) puisque deux de ses membres, Brad Sinopoli et Trevor Harris, ont été sélectionnés parmi les trois joueurs de la semaine, mardi.

C’est toutefois le demi offensif des Blue Bombers de Winnipeg Andrew Harris qui a mérité la première mention. Ce dernier a aidé les siens à défaire les Argonauts de Toronto 38-20 samedi en amassant 161 verges au sol en plus de capter deux passes pour 16 verges. Il a marqué un touché par la course et un autre par la voie des airs.

Sinopoli a reçu le second honneur hebdomadaire pour avoir capté 11 passes pour 171 verges de gain et un touché dans la victoire de 29-25 du Rouge et Noir contre les Lions de la Colombie-Britannique, vendredi.

Enfin, Harris, le quart-arrière d’Ottawa, a été récompensé pour avoir complété 30 de ses 44 passes pour 363 verges et un touché. Il a aussi amassé 13 verges en cinq courses.