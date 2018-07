Gary Sanchez sur la liste des blessés

Le receveur des Yankees de New York Gary Sanchez est de retour sur la liste des éclopés pour 10 jours après avoir aggravé une blessure à l’aine.

Sanchez s’est blessé lundi, à Tampa Bay, dans une défaite de 7-6 contre les Rays.

Le jeune joueur de 25 ans avait d’ailleurs été impliqué dans la dernière séquence du match. Se présentant au bâton avec les buts remplis en début de neuvième manche, il a frappé dans ce qui semblait être un optionnel, mais le coureur Aaron Hicks a glissé sauf au deuxième coussin. Or, devant la course un peu lente de Sanchez, le joueur d’arrêt-court Willy Adames a eu le temps de relayer au premier but, privant du coup les Yankees de créer l’égalité.

Sanchez connaît une saison difficile, lui qui a été limité à une moyenne au bâton de ,188. Il a néanmoins frappé 14 circuits.