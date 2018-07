Fed Cup: le Canada voyagera aux Pays-Bas

Le Canada devra se rendre aux Pays-Bas les 9 et 10 février 2019 pour y affronter le pays européen lors d'une rencontre du Groupe mondial II de la Fed Cup.

Le tirage au sort a eu lieu, mardi.

Il s'agira d'un premier affrontement en 32 ans entre les deux pays. En six affrontements, les deux nations ont chacune remporté trois victoires.

Les joueuses qui participeront à l'affrontement ne sont toujours pas connues. Eugenie Bouchard est la joueuse canadienne en meilleure position au classement de la WTA avec une 123e place. Suivent Carol Zhao (136e), Bianca Andreescu (185e), Françoise Abanda (195e), Katherine Sebov (275e) et Rebecca Marino (329e). En double, Gabriela Dabrowski est neuvième au monde.

Du côté des Pays-Bas, Kiki Bertens est en ce moment la joueuse de simple numéro un du pays, au 18e échelon. Suivent Arantxa Rus (105e), Richel Hogenkamp (166e) et Bibiane Schoffs (173e). En double, Demi Schuurs est la meilleure Néerlandaise, au 17e rang.

La ville qui accueillera le duel n'est toujours pas déterminée.

Le vainqueur de la rencontre devra prendre part à un duel de barrage du Groupe mondial, en avril 2019.

Outre le duel entre le Canada et les Pays-Bas, trois autres duels du Groupe mondial II auront également lieu: Suisse c. Italie, Lettonie c. Slovaquie et Japon c. Espagne.

En avril dernier, le Canada avait vaincu à Montréal l'Ukraine lors d'une rencontre de barrage du Groupe mondial II.

États-Unis-Australie au 1er tour

La finale de l'édition 2018 ne s'est pas encore déjà jouée, mais les finalistes Américaines et Tchèques connaissent déjà leur adversaire du premier tour du Groupe mondial: les États-Unis affronteront l'Australie et la République tchèque la Roumanie, selon le tirage au sort effectué Londres.

La finale de l'édition 2018 entre les États-Unis, tenantes du titre 2017, et la République tchèque, doit se disputer les 10 et 11 novembre à Prague.

Le tableau du premier tour de la FedCup 2019: