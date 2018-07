Ervin Santana de retour au jeu

Sur le carreau depuis le début de la saison en raison d’une blessure à un doigt, le vétéran lanceur Ervin Santana sera au monticule, ce mercredi, pour affronter les Blue Jays, à Toronto.

Il s’agit d’un retour au jeu grandement apprécié chez les Twins. Lors de la saison 2017, le Dominicain de 35 ans avait connu une campagne surprenante avec une fiche de 16-8 et une moyenne de points mérités de 3,28.

Ayant subi une intervention chirurgicale visant à retirer des dépôts calcaires accumulés sur le majeur de sa main droite, Santana devait d’abord renouer avec l’action au mois de mai. Certaines complications ont toutefois suivi l’opération.

Le retour au jeu de Santana permet d’accorder une journée de repos supplémentaire aux partants Kyle Gibson, Lance Lynn et Jake Odorizzi, ce qui est une bonne chose aux yeux du gérant Paul Molitor.

«Il y aura un peu de changement avec Santana qui s’amène dans la rotation», avait annoncé Molitor, plus tôt cette semaine.

L’artilleur dominicain a complété sa réhabilitation en obtenant un départ au niveau AAA, avec les Red Wings de Rochester, vendredi dernier. En six manches, il n’a eu qu’à effectuer 66 lancers, ayant permis un seul point sur deux coups sûrs et trois buts sur balles. Santana avait précédemment vu un peu d’action avec le club A avancé, à Fort Myers, et la formation AA, à Chattanooga.

Une section plutôt faible

En l’absence de Santana cette saison, les Twins ont utilisé neuf partants différents. Jose Berrios et Lance Lynn mène la formation du Minnesota avec respectivement neuf et sept victoires. Berrios devait par ailleurs être au monticule lors du match de mardi soir au Rogers Centre.

Malgré une fiche déficitaire, les Twins (45-53) occupent le deuxième rang de la faible section Centrale de la Ligue américaine, loin derrière les Indians de Cleveland (54-45), qui devraient logiquement participer aux éliminatoires. Les Tigers de Detroit (43-59), les White Sox de Chicago (35-64) et les Royals de Kansas City (30-69) ferment la porte, dans l’ordre.