Des hommes de fer

La période entre les dernières levées du Grand Chelem du tennis 2018 nous permettent de faire le point sur cette course aux titres que se livrent deux des plus brillants (et résistants) monstres sacrés du tennis, Roger Federer et Rafael Nadal.

Parallèlement, le nouveau contrat qu’a accepté le géant allemand du basketball, Dirk Nowitski, m’a rappelé que ces «hommes-d’une- seule-équipe» doivent avoir une santé de fer pour durer aussi longtemps. Et posséder un sentiment d’allégeance tout aussi ferme que ce métal pour rester toute une carrière avec la même équipe. La réalité du 21e siècle, quant aux transferts, transactions et autonomie des athlètes, a depuis longtemps sonné le glas de la fidélité à une seule organisation.

Federer-Nadal : guerre et quête

Le désistement de Roger Federer, de la Coupe Rogers 2018, s’il était prévisible, n’en a pas moins déçu nombre d’amateurs qui souhaitaient le voir en personne, à Toronto, ou à la télé. Cela étant dit, Federer a eu l’honnêteté de ne pas se cacher derrière une fausse blessure pour justifier un forfait de dernière minute, histoire de ne pas altérer son aura de perfection ou, en même temps, les recettes d’une organisation qui comptait sur son nom pour vendre des billets. Une réalité qui, dans le tennis mondial, est malheureusement trop fréquente.

Federer a plutôt invoqué, avec raison, son «nouvel agenda physique et tennistique» pour expliquer que s’il veut continuer à accumuler des titres du Grand Chelem, à l’âge déjà avancé de (bientôt) 37 ans, il doit choisir ses combats.

Serena Williams est logée à la même enseigne.

Quand on a tout gagné, quand on a détenu le titre de numéro un de son classement pendant des mois, voire des années, il ne reste plus que quelques pierres blanches à ajouter sur son calendrier de vie sportive. De grosses pierres blanches.

Et les titres de Grand Chelem sont de ce type. Les autres tournois ne sont que des moyens pour s’y préparer.

Roger Federer a 20 titres du Grand Chelem, le meneur chez les hommes. Curieusement, trois des quatre joueurs au sommet du classement sont encore actifs. Et si Novak Djokovic remportait les Internationaux des États-Unis, il rejoindrait Pete Sampras avec 14 couronnements. Soit trois de moins que Rafael Nadal (17) et six de moins que Federer (20).

Quand on vous parle du «Big Three», ce n’est pas des farces. Ce trio aura offert à notre époque l’une des plus intenses rivalités tripartites de l’histoire.

La lutte la plus palpitante reste celle qui oppose Federer à Nadal, compte tenu de cette courte différence de trois titres entre les deux. Après le retour en force de Federer en 2017, à la suite de son opération au genou, il faut avouer que Nadal a fait taire les sceptiques qui le croyaient trop usé, physiquement, pour espérer retrouver la place de numéro un mondial.

Et si Novak Djokovic, en tenant Federer en respect, devenait un allié involontaire de Nadal dans la tentative de l’Espagnol de rattraper le Suisse?

Voilà des mois de plaisir en perspective dans cette lutte épique que se livrent deux des plus grands joueurs de tennis de l’histoire.

Sinon les deux plus grands?

Nowitzki, le recordman de la NBA

Ainsi, Dirk Nowitzki disputera une 21e saison avec les Mavericks de Dallas.

Arrivé à l’automne de 1998 au sein de l’équipe du coloré et controversé propriétaire Mark Cuban, le grand Allemand de sept pieds, célèbre pour son tir en suspension de type « fade », jambe droite levée, deviendra donc le joueur ayant passé le plus d’années avec la même équipe au basketball professionnel nord-américain.

L’autre était jusque-là, Kobe Bryant, qui a passé 20 ans chez les Lakers de Los Angeles. Nowitzki et Bryant étaient suivis de près par les joueurs retirés John Stockton (Utah) et Tim Duncan (San Antonio).

Ailleurs, les joueurs de hockey Alex Delvecchio et Steve Yzerman, tous deux avec Detroit, sont restés fidèles à leur emblème pendant respectivement 24 et 22 ans.

Le baseball a eu des hommes fidèles du nom de Brooks Robinson, 23 ans avec Baltimore tout comme Carl Yastrzemski, avec Boston.

Au soccer, c’est une feuille de route encore plus longue que revendiquent les Italiens Francesco Totti (Rome) et Paolo Maldini (Milan) ainsi que le gardien brésilien Rogerio Ceni, qui ont tous passé 25 années dans la même organisation.

Le football américain étant plus taxant pour les corps de ces acteurs, on ne retrouve personne qui ait pu étirer sa carrière plus de __ saisons avec la même organisation. Cet honneur revient au botteur Jason Hanson qui a évolué 21 avec les Lions de Detroit.