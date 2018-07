Montour signe un pacte de deux ans avec les Ducks

Le défenseur Brandon Montour a signé un nouveau contrat de deux ans avec les Ducks d’Anaheim, a annoncé l’équipe mardi.



L’arrière de 24 ans empochera 3,25 millions $ en 2018-2019 et 3,525 millions $ en 2019-2020, selon le site The Athletic.

Montour et les Ducks ont ainsi évité une séance d’arbitrage, qui devait avoir lieu dans la journée.

À sa première saison complète dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2017-2018, le choix de deuxième ronde des Ducks au repêchage de 2014 s’est illustré en amassant neuf buts et 23 mentions d’aide pour 32 points en 80 sorties.

Il avait fait ses débuts dans la LNH en 2016-2017. En 27 parties, il avait récolté deux buts et quatre aides. Il avait ensuite ajouté sept passes décisives en 17 matchs éliminatoires.



Montour's deal is worth $3.25M in 2018-19 and $3.525M in 2019-20. AAV of $3,387,500.