Une manche suffit aux Red Sox face aux Orioles

Les Red Sox de Boston ont inscrit quatre points en cinquième manche pour filer vers une victoire de 5-3 contre les Orioles, lundi soir, à Baltimore.

Mitch Moreland a ouvert la marque pour les Red Sox en deuxième manche avec son 12ecircuit de la saison.

Andrew Benintendi a produit deux points à l’aide d’un double en cinquième pour les visiteurs. Jackie Bradley fils et J.D. Martinez ont généré les autres points des vainqueurs.

Chez les Orioles, Jonathan Schoop a claqué un circuit de deux points en huitième.

Rick Porcello (12-4) a signé la victoire. En six manches au monticule, il n’a alloué que six coups sûrs et un but sur balles en plus de réussir six retraits sur des prises. Pour sa part, Craig Kimbrel a obtenu son 32e sauvetage de la saison.

Kevin Gausman (4-8) a encaissé le revers après avoir accordé cinq points, trois coups sûrs et autant de buts sur balles en quatre manches et deux tiers.