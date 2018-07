Rougned Odor et Matt Carpenter sont les joueurs de la semaine

Rougned Odor, des Rangers du Texas, et Matt Carpenter, des Cardinals de St. Louis, ont été nommés lundi joueurs de la semaine dans les ligues Américaine et Nationale, respectivement.

Au cours d’une semaine écourtée en raison de la présentation du match des étoiles, mardi dernier, Odor a frappé au moins deux coups sûrs lors de chacune des trois rencontres qu’il a disputées contre les Indians de Cleveland.

Odor a ainsi maintenu une moyenne au bâton de ,615, produisant trois points en plus d’en inscrire un. Il a claqué sa septième longue balle de la saison dimanche, lors du troisième match de la série.

«Je me sens mieux au bâton, a expliqué Odor au terme de la rencontre de dimanche, selon le site officiel du baseball majeur. Je travaille fort lors des entraînements et je tente de rester très concentré.»

Le joueur de deuxième but a également volé trois coussins pour porter son total de larcins à huit cette année.

Carpenter étincelant

Carpenter a été plus occupé qu’Odor puisque les Cardinals ont disputé cinq matchs contre les Cubs, à Chicago, depuis la fin de la pause.

Le joueur d’avant-champ a connu l’un de ses meilleurs matchs en carrière vendredi, plaçant cinq fois la balle en lieu sûr en autant de présences officielles au bâton. En cognant notamment trois circuits dans cette victoire de 18-5, il a produit sept points.

Voyant sa séquence de rencontres avec un circuit s’arrêter à six dimanche, il a malgré tout montré une moyenne de ,529 au cours de la semaine, frappant six circuits et produisant 10 points. Il a lui-même croisé le marbre huit fois.

Carpenter a malgré tout établi une marque d’équipe avec une série de six matchs avec des longues balles. Il est également devenu seulement le deuxième joueur de l’histoire du baseball majeur à cogner trois circuits et deux doubles lors d’une seule partie.