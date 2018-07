Les Alouettes avaient besoin d’un électro-choc

Les Alouettes de Montréal ont réalisé une transaction d’importance en faisant l’acquisition du quart-arrière Johnny Manziel des Tiger-Cats de Hamilton, dimanche soir.

Toutefois, si l’on se fie aux propos de l’analyste-football de la chaîne TVA Sports Charles-Antoine Sinotte, les Alouettes avaient besoin de ce genre de coup d’éclat.

«Le problème est flagrant. L’équipe n’était pas dynamique, a souligné Sinotte sur les ondes de TVA Sports. C’est une chose de perdre, mais c’est autre chose de donner un spectacle quasi absent. On compromet l’avenir. On donne énormément. Mais où l’on était rendu, ça prenait un électro-choc. Et qui d’autre que Johnny Manziel pour offrir quelque chose?»

Toutefois, plusieurs semblent avoir leur doute sur un tel échange. Alors, s’agit-il d’une transaction football ou bien d’un coup marketing?

«Un ne va pas sans l’autre. Les Alouettes tentent année après année de se réinventer d’un point de vue image de marque. Mais la réalité, c’est que leur produit, il est sur le terrain. C’est ce que l’on vend. Que ce soit le casque, le logo, les promotions, ça prend quelque chose de divertissant. Les Alouettes ne l’étaient pas.»

Manziel disputera le prochain match de l’équipe face aux Eskimos d’Edmonton, jeudi, au Stade Percival-Molson.

