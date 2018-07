Johnny Manziel conscient des attentes

Qu’est-ce que peut bien réserver un quart-arrière aussi électrisant et polarisant que Johnny Manziel avec les Alouettes? C’est la question sur toutes les lèvres en ce moment, mais le principal intéressé est pleinement conscient des attentes placées sur ses épaules.

«Je suis vraiment excité d’être ici avec [l'entraîneur-chef] Mike Sherman et [le directeur général] Kavis Reed», a lancé la nouvelle acquisition des Moineaux lors de son premier bain médiatique montréalais, lundi.

Manziel, qui n’est pas sans savoir que «l’organisation a fait des sacrifices pour obtenir mes services», est déterminé à poursuivre ce qu’il appelle sa «comeback season», soit sa route vers les succès et... la rédemption.

«Mes erreurs vont me suivre pour le reste de ma carrière. Je reste concentré sur ce que j’ai à faire. Je suis un joueur de football. Ce qui est arrivé ne se reproduira plus», a affirmé le spectaculaire ancien pivot des Browns de Cleveland.

«Tout le monde fait des erreurs. Ce jeune homme veut aller de l'avant et mettre son passé derrière lui», a pour sa part fait valoir Reed.

Ce dernier a beau avoir réalisé un coup d'éclat, ils sont nombreux à lui reprocher d'avoir fait un pari déraisonnable. Les Alouettes ont cédé aux Tiger-Cats le joueur de ligne défensive Jamaal Westerman, le receveur Chris Williams et des choix de premier tour en 2020 et 2022.

«Nous sommes très confortables avec le prix que nous avons payé, a indiqué Reed. Les choix au repêchage sont des billets de loterie. Tu ne sais pas ce que tu obtiens. Nous avons fait une analyse en profondeur de la situation et nous en sommes venus à la conclusion que c'était la bonne chose à faire pour l'organisation. Il va nous donner une chance de gagner des matchs. Johnny ne sera pas un sauveur, mais un élément clé.»

«Johnny Football» sera à nouveau dirigé par Sherman, celui-là même qui avait été son entraîneur lorsqu’il avait fait un tabac dans la NCAA avec les Aggies de l’Université A&M du Texas, où il a notamment remporté le trophée Heisman.

À l’époque, le pilote des Alouettes était parvenu à recruter Manziel même si ce dernier avait préalablement choisi les Ducks de l’Oregon, alors dirigés par Chip Kelly.

«Je sortais du nid familial et le personnel d’entraîneur devenait une figure paternelle pour moi. Il m’a inculqué tant de valeurs. J’ai noué des liens avec Sherman au-delà du football, également au niveau personnel», a-t-il confié.

Étincelle

Aux premières loges pour observer les exploits de Manziel au Texas, Sherman a naturellement une opinion très favorable du potentiel et des habiletés de son poulain.

«Il pouvait retourner des dégagements, des bottés d'envoi, il pouvait tout faire sur un terrain», a raconté l'ancien entraîneur-chef de la NFL.

En termes de quarts-arrières, Sherman a d'ailleurs déjà travaillé avec la crème de la crème. À la barre des Packers de Green Bay, il a pu compter sur l'excellent Brett Favre.

Sans le vouloir le comparer à un membre du Temple de la renommée, l'instructeur a vu en Manziel comme en Favre cette habileté unique de créer l'étincelle au sein d'un groupe.

«Ce genre de joueurs rendent tous ceux autour d'eux meilleurs», a-t-il vanté.

Adaptation

D'ici à ce que Manziel devienne le chef de l'attaque, il y aura du travail à abattre. Il n'a après tout disputé que deux matchs préparatoires dans la LCF. Les résultats avaient été intéressants, mais l'adaptation au football canadien demandera du temps. Un tout nouveau cahier de jeu devra également être assimilé.

Les Alouettes n'ont d'ailleurs pas voulu confirmer qu'il obtiendrait le départ jeudi prochain, lorsque les Eskimos d'Edmonton seront en ville.

Manziel devra se familiariser davantage avec le livre de jeux avant que Coach Sherman prenne une décision quant au match de jeudi face aux Eskimos. #AlsMtl — Andy Mailly-Pressoir (@AndyMPressoir) 23 juillet 2018

«Je fais confiance à ces deux hommes [Sherman et Reed] et je crois qu'ils me placeront dans une position qui me permettra de connaître du succès. [...] Je sais qu'il y aura des difficultés à surmonter (growing pains)», a reconnu l'athlète.