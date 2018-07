Jimmy Briand: là pour marquer des buts

L’acquisition de Jimmy Briand par l’Impact n’est pas banale. Elle assure au Bleu-blanc-noir une production de buts constante, pour autant qu’il demeure en santé.

À voir dans la vidéo ci-dessus : en attendant l'arrivée de Briand, l'Impact se prépare pour son match retour en Championnat canadien.

L’attaquant français, qui aura 33 ans le 2 août, a marqué partout où il est passé.

Quand on fait le tour de ses performances, on constate qu’il a aussi fait bouger les cordages avec régularité.

Par exemple, au stade Rennais, il a inscrit 43 buts en 211 parties et à Guingamp, là où il était pensionnaire avant de s’amener à Montréal, il a touché la cible à 32 reprises en 118 rencontres.

En tout et partout, il a marqué 112 buts en 519 matchs pour un total d’un but tous les 4,63 matchs. Ramenée sur les minutes, sa fiche est d’un but toutes les 320 minutes.

Échelle MLS

À l’échelle de la MLS, ça donne une moyenne d’un peu plus de 7 buts en 34 matchs de saison régulière, mais rappelons que la MLS ne présente pas le même calibre de jeu que la Ligue 1 française. On peut donc penser que Briand pourrait marquer entre 10 et 15 buts en moyenne.

Histoire d’avoir une meilleure idée de la production à laquelle on est en droit de s’attendre de Briand, comparons-la à celle de Marco Di Vaio et Didier Drogba, les deux autres vedettes offensives à avoir joué pour l’Impact.

Drogba est une véritable horloge suisse avec un but par 2,29 matchs et toutes les 160 minutes.

Et Di Vaio n’est pas bien loin derrière avec sa moyenne d’un but par 2,59 matchs et chaque 179 minutes.

Comparé à Piatti

Maintenant, rapprochons-nous de notre sujet en comparant un peu les performances de Briand à celles d’Ignacio Piatti, qui fait la pluie et le beau temps depuis qu’il est arrivé à Montréal en 2014.

Gardons tout de même à l’esprit que les deux joueurs n’occupent pas la même position. «Nacho» est ailier gauche alors que Briand est avant-centre.

Piatti a jusqu’à maintenant disputé 358 matchs et 27 026 minutes depuis le début de sa carrière. Ses 102 buts lui confèrent une moyenne d’un but tous les 3,5 matchs et toutes les 265 minutes.

Briand est donc légèrement derrière, mais rappelons qu’il a joué à un niveau plus élevé que le virtuose argentin.

Sous Garde

Le principal avantage de cette arrivée sera de dynamiser l’attaque puisque, rappelons-le, Matteo Mancosu et Anthony Jackson-Hamel n’ont marqué que deux buts chacun depuis le début de la saison.

Briand arrivera dans un environnement qui lui sera assez familier puisqu’il a évolué avec l’Olympique lyonnais de 2010 à 2014, Rémi Garde étant son entraîneur-chef de 2011 à 2014.

À Lyon, Briand a affiché une belle régularité en amassant 34 buts et 23 passes en 160 matchs.

Il a de plus participé à la Ligue des champions et à la Ligue Europa en plus de remporter le Trophée des champions en 2012. L’Impact met donc la main sur un vétéran habitué des compétitions de haut niveau.

Solide

Il faut être fait solide pour soutenir le rythme imposé par la MLS et surtout par le jeu physique qu’on y pratique.

Bonne nouvelle, Briand est costaud avec ses six pieds bien tassés. De plus, il s’est tenu assez loin des blessures tout au long de sa carrière de 15 ans.

Il n’a raté que 33 matchs, soit l’équivalent d’un peu moins qu’une saison européenne en raison de deux blessures plus importantes.

Il a raté sept rencontres en 2013-2014 à cause d’une déchirure à un tendon. Il a subi sa blessure la plus importante en 2008-2009, soit la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Une bonne nouvelle pour les joueurs

L’arrivée attendue de Jimmy Briand chez l’Impact risque fort de faire plaisir dans le vestiaire de l’équipe même si les joueurs vont peut-être se garder de sauter de joie pour ne pas vexer leurs coéquipiers attaquants.

C’est pourquoi on a remarqué un optimisme prudent en discutant avec Daniel Lovitz et Saphir Taïder, lundi après-midi.

«C’est toujours une bonne chose d’ajouter un atout à l’attaque, alors que nous souhaitons continuer à marquer plus de buts», a souligné Lovitz.

«C’est un joueur qui, oui, ferait du bien au club, qui a de l’expérience et des qualités», a d’abord mentionné Taïder, en ajoutant que ce n’était pas encore officiel.

Expérience

Taïder s’est avancé prudemment par la suite en évoquant la belle carrière de son concitoyen français.

«Il a une belle carrière derrière lui et encore des années devant lui. Sa carrière parle pour lui.»

L’arrivée de Briand pourrait bien permettre au Bleu-blanc-noir d’améliorer une phase de jeu qui lui fait encore défaut, les ballons arrêtés.

«Oui, ça aide d’avoir quelqu’un dans la surface de réparation qui cherche à marquer de la tête, particulièrement sur les phases arrêtées», a mentionné Lovitz, qui a ajouté que les joueurs actuels avaient une partie de la réponse.

«Je crois que c’est surtout une question d’attitude et nous ne l’avions pas plus tôt dans la saison.»

Bon point

Pour revenir brièvement sur le match nul de 2 à 2 contre les Timbers de Portland samedi, Daniel Lovitz a insisté pour dire que c’était acceptable, mais pas nécessairement convenable.

«C’est vrai qu’on peut voir ça comme un bon point, mais je pense que personne dans le vestiaire après le match ne se contentait du point.»

Toujours très combatif, l’arrière-droit ne voit pas forcément cette belle prestation comme un avertissement à l’endroit des autres formations de la Ligue. Du moins, il ne se préoccupe pas de ce genre de détail.

«On a peut-être lancé un message, mais je n’accorde pas d’attention à ça. Je préfère qu’on fasse ce qu’on a à faire et je crois qu’on a assez bien joué pour battre une très bonne équipe.»

On a donc affaire à une équipe qui ne se contente plus de peu et qui veut toujours en obtenir plus. L’Impact semble bel et bien sur la bonne voie.