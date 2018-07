Jake Bauers fait la différence pour les Rays

Grâce à un circuit de trois points, Jake Bauers a permis aux Rays de Tampa Bay de vaincre les Yankees de New York par la marque de 7-6 lundi soir, à St. Petersburg.

Bauers a catapulté la balle de l’autre côté de la clôture en cinquième manche, alors que Kevin Kiermaier et Matt Duffy étaient sur les sentiers. Il s’agissait de son cinquième circuit de la saison.

Daniel Robertson, Jesus Sucre et Matt Duffy ont généré trois autres points pour l’équipe locale en sixième manche.

Malgré la poussée de trois points des Yankees en fin de rencontre, les Rays ont tenu bon.

Matt Andriese (3-4) a signé la victoire. En trois manches et deux tiers de travail, le releveur a alloué deux points non mérités et trois coups sûrs. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises. José Alvarado a quant à lui assuré son quatrième sauvetage de la campagne.

La défaite est allée à la fiche de Luis Severino (14-3), qui a concédé sept points, dont six mérités, et 11 coups sûrs en cinq manches sur la butte.