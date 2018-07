Charlie Culberson produit et les Braves l’emportent

Le voltigeur Charlie Culberson a produit trois points dans l’écrasante victoire de 12-1 des Braves d’Atlanta sur les Marlins, lundi, à Miami.

Culberson a cogné un double et deux simples productifs en plus de franchir lui-même la plaque à une occasion. Ses coéquipiers Freddie Freeman et Dansby Swanson ont étiré les bras dans cette rencontre.

La victoire est allée à la fiche de Sean Newcomb (9-5), qui n’a permis qu’un seul point sur quatre coups sûrs et quatre buts sur balles. Il a également retiré cinq frappeurs sur des prises.

L’unique réussite des perdants a été réalisée par le joueur de premier but Justin Bour. Celui-ci a frappé son 16e circuit de la présente saison.

La défaite est revenue au lanceur José Urena (2-10). L’athlète de 26 a été au monticule pendant quatre manches, permettant cinq points sur six coups sûrs.