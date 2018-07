Brent Suter pourrait subir une opération de type Tommy John

Le lanceur des Brewers de Milwaukee Brent Suter pourrait devoir subir une opération de type Tommy John en raison d’une déchirure au ligament collatéral ulnaire du coude.

C’est du moins ce qu’a rapporté le site The Athletic, lundi. Le club a confirmé la nature de la blessure, plaçant le nom de l’artilleur sur la liste des blessés pour 10 jours, mais n’a pas fait mention de la chirurgie.

Suter s’est blessé dans un revers de 11-2 contre les Dodgers de Los Angeles, dimanche. Il a permis six points et huit coups sûrs en seulement trois manches de travail.

Le gaucher de 28 ans a conservé un dossier de 8-7 et une moyenne de points mérités de 4,80 cette année. Il a concédé 19 buts sur balles et retiré 84 frappeurs sur des prises en 101 manches et un tiers.