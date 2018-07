Saquon Barkley s'entend avec les Giants

Le choix de premier tour des Giants de New York, le porteur de ballon Saquon Barkley, a apposé sa signature au bas d'un premier contrat professionnel d'une valeur de 31,2 millions $.

De la somme totale, 20,76 millions $ seront décernés à l'ancien de l'Université Penn State sous forme de bonis à la signature, dont 15 millions $ payés dimanche, le plus haut total depuis un bail.

It’s official. Very proud of this guy! I can’t wait to watch him continue to put in work and come out stronger every day. Congratulations @saquon!! Go big blue!!! pic.twitter.com/fxsMYcD9Hu