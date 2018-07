Rémi Garde préfère regarder de l'avant

Malgré son expulsion en deuxième demie contre les Timbers, l’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal, Rémi Garde, a décidé de voir le verre à moitié plein, samedi, à Portland.

Garde est également revenu sur la séquence qui lui a obligé d’observer la fin du match depuis les tribunes.

«J’ai lancé une phrase qui n’était pas en direction de quelqu’un, l’arbitre croyait que je m’adressais à lui, mais bon... J’espère tout simplement qu’il y a un enregistrement microphonique qui appuie mes propos.»

L’entraîneur n’a pas changé d’idée quant à la décision «controversée» des officiels.

«Il y avait bel et bien faute et elle n’a pas été sifflée, a affirmé calmement l’entraîneur du Bleu-blanc-noir. On ne peut rien y faire, mais c’était évident que sur le deuxième but des Timbers, Diego Valeri a commis de l’obstruction à l’endroit d’Evan Bush.»

«Nous aurions mérité mieux, mais on va se satisfaire du point acquis à l’étranger, a mentionné Garde. J’ai dit aux joueurs que si on continuait de jouer comme on l’a fait à Portland avec cette intensité, nous serions sur la bonne voie.»

Voyez l’entrevue complète ci-dessus.